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Изъяты инструкции по изготовлению СВУ и оружие: ФСБ задержала членов украинской неонацистской радикальной группы
19 марта 2021, 16:20 • 135 • В России
В Геленджике и Ярославле задержаны 14 членов украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества МКУ. У них изъяли запрещённые материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств. По данным ФСБ, члены радикальной группы получали с Украины инструкции по совершению терактов и массовых убийств.
© ФСБ РФ
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества МКУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников объединения.
Тринадцать членов сообщества задержаны в Геленджике, ещё один — в Ярославле. По адресам их проживания изъято «значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия».
По данным силовиков, группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества МКУ Краснова.
Впоследствии задержанные получили от него и других участников движения, находящихся в Киеве и Харькове, инструкции по совершению терактов и массовых убийств. Уточняется, что члены МКУ «тренировались» на бездомных и представителях субкультур.
«В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии, членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. Видеоотчёт о данной акции направлен членам МКУ на Украину», — добавили в ФСБ.
По информации ведомства, в 2020 году глава МКУ в интернете призывал своих сторонников к террористической деятельности на территории Российской Федерации.
Заведены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе).
По информации Следственного комитета по Краснодарскому краю, уголовные дела заведены в отношении 19 и 20-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества, а также ряда молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нём.
По версии следствия, члены организации совершали преступления «в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства», а также пропагандировали ненависть и вражду по национальному признаку. Участники сообщества избивали людей и выкладывали видео нападений в сеть.
Отметим, что в феврале ФСБ сообщила о проведении спецоперации в Воронеже, где совместно с МВД и СК также была пресечена деятельность сторонников радикальной группы МКУ.
Как отметили в ведомстве, её участники причастны к пропаганде идеологии неонацизма, массовых убийств и провоцированию межнациональных конфликтов.
В результате обысков у задержанных нашли экстремистскую литературу, символику националистических организаций и холодное оружие. Кроме того, в гараже одного из задержанных находился предмет, напоминающий миномётную мину времён Великой Отечественной войны.
В свою очередь, в СК также рассказали, что в январе 2020 года 19-летний житель Воронежа создал преступную группу с целью возбуждения национальной розни. Для этого он и его сообщник с помощью трафарета наносили на стены домов в разных районах города экстремистские надписи. Одного из членов группы также подозревают в нападении и избиении молодого человека.
Добавим, что за последние несколько месяцев ФСБ помешала подготовке ряда террористических актов на территории России. В середине марта служба совместно со Следственным комитетом предотвратила теракт в Пензенской области.
По данным СК, подросток 2005 года рождения планировал напасть на своих сверстников, используя при этом охотничье ружьё. По адресу его проживания изъяты незаконно хранящиеся ружьё и порох, а также средства связи, в которых найдены инструкции по изготовлению СВУ.
Кроме того, в начале марта силовики помешали устроить теракт на объекте энергетики в Калининградской области.
ФСБ задержала гражданина России, который планировал совершить террористический акт «по мотивам ненависти к действующей власти». Помимо этого, мужчина вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.
По месту его жительства были найдены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.
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