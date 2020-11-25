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«Изъято СВУ, начинённое поражающими элементами»: ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

25 ноября 2020, 17:10  •  50 • В России
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Исламского государства»*, участники которой планировали теракты в Московском регионе. Члены группы также занимались вовлечением людей в ряды запрещённой организации и финансированием терроризма. В ходе обыска было обнаружено самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
 
© Пресс-служба ФСБ РФ
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность межрегиональной ячейки «Исламского государства»*, члены которой планировали серию диверсионно-террористических актов в Московском регионе.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что участники ячейки также занимались вовлечением новых членов в ряды ИГ и финансированием терроризма. Заведено уголовное дело, в рамках которого на территории Владимирской области задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии.

«В ходе следственных действий по местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, иные предметы и документы», — рассказали в ЦОС ФСБ.

Позднее ведомство опубликовало видеозапись задержания злоумышленников. На обнародованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают подозреваемых в жилых помещениях. Один из задержанных, отвечая на уточняющий вопрос силовиков, заявил, что в обнаруженном у него пакете находится бомба.

В конце октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что в Центральном федеральном округе за год было предотвращено пять терактов.

«Благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей», — заявил Патрушев во время выступления на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

Незадолго до этого заявления в Московском регионе задержали выходца из Центральной Азии, который, по информации ФСБ, намеревался взорвать одно из зданий органов власти. В ведомстве сообщили, что злоумышленник действовал по указанию зарубежных террористических организаций.

Силовики обнаружили в тайнике компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, в которых была обнаружена переписка с боевиками с обсуждением планируемого теракта, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и видеозапись его присяги главарям террористов.

Отмечается, что после совершения теракта преступник намеревался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

Кроме того, в середине октября ФСБ предотвратила теракты в Волгограде. В ведомстве сообщили, что на территории региона действовала ячейка международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»**. Боевики планировали совершить атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрывопожароопасные предприятия.

Злоумышленников обнаружили, когда те пытались извлечь снаряжение из тайника. Боевики вступили в перестрелку с силовиками и были ликвидированы ответным огнём. На месте происшествия была найдена карта Волгограда с обозначением целей потенциальных атак, среди которых отмечен монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане. Как сообщили позднее в Следственном комитете, серию атак в Волгограде планировали два уроженца Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет.

Ранее в том же месяце в Ставрополе сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта. Им оказался 23-летний житель региона, который «планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя».

В пресс-службе ФСБ заявили, что злоумышленник вступил в ИГ и приобрёл компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и зажигательной смеси. Отмечается, что силовики задержали молодого человека у здания суда, где он оценивал возможность проведения теракта.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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