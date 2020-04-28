Изящная выволочка министров от Путина: "Сказал о проблеме номер два, не называя проблему номер один"

В ходе сегодняшнего совещания президент России вновь встретился в удалённом режиме с губернаторами и министрами. Например, говорили о проблемах Амурской области, где до сих пор не исполнены поручения президента, данные год тому назад.

В том числе задачи были связаны с "пожарной блокадой" или ремонтом дорог. Путин сказал так:

"Дороги, размытые в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены. И люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по этим дорогам, тогда поймёте, что нужно строить побыстрее. Другой подобный пример, когда решения не исполняются. Ещё год назад давал поручение правительству реализовать комплекс мер по усилению противопожарного прикрытия Забайкальского края. Сейчас губернатор сказал о том, что работа идёт медленно. Осенью соответствующий план был подготовлен, но потом процедуры, в том числе на федеральном уровне, затянулись и регион не начал фактическую реализацию плана".

Как отметили авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк", "Путин сказал о проблеме номер два, не называя проблему номер один".