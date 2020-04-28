Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
Главная / Политика

Изящная выволочка министров от Путина: "Сказал о проблеме номер два, не называя проблему номер один"

28 апреля 2020, 01:10  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин обратил внимание на два примера неисполнения его поручений. Как считают авторы телеграм-канала "Вы слушали "Маяк", получилось как минимум изящно, потому что президент "сказал о проблеме номер два, не называя проблему номер один".
В ходе сегодняшнего совещания президент России вновь встретился в удалённом режиме с губернаторами и министрами. Например, говорили о проблемах Амурской области, где до сих пор не исполнены поручения президента, данные год тому назад.
В том числе задачи были связаны с "пожарной блокадой" или ремонтом дорог. Путин сказал так:
"Дороги, размытые в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены. И люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по этим дорогам, тогда поймёте, что нужно строить побыстрее. Другой подобный пример, когда решения не исполняются. Ещё год назад давал поручение правительству реализовать комплекс мер по усилению противопожарного прикрытия Забайкальского края. Сейчас губернатор сказал о том, что работа идёт медленно. Осенью соответствующий план был подготовлен, но потом процедуры, в том числе на федеральном уровне, затянулись и регион не начал фактическую реализацию плана".
Как отметили авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк", "Путин сказал о проблеме номер два, не называя проблему номер один".
Фото: youlistenedmayak.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
27 апреля 2020, 21:10
"Путин обещал, пусть вам лично и даёт": Главврача Коммунарки попытались подставить
27 апреля 2020, 20:10
Путин устроил разнос регионалам. Политолог увидел деталь: "Вот эти суетливые, нервные люди - государственные мужи?"
27 апреля 2020, 23:10
Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным полям
27 апреля 2020, 21:10
"Это недопустимо": Генпрокуратура гарантировала, что букмекеры не получат господдержку
27 апреля 2020, 23:10
"Какие бесчеловечные русские": Фейк Чехии военный эксперт разбил в три хода
27 апреля 2020, 23:10
"Короля играет свита": Гаспарян об "очередной мерзости" Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 апреля 2020, 23:10
Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным...
27 апреля 2020, 23:10
"Какие бесчеловечные русские": Фейк Чехии военный эксперт разбил в три хода
27 апреля 2020, 23:10
"Короля играет свита": Гаспарян об "очередной мерзости" Навальног...
27 апреля 2020, 23:10
Самоизоляцию в России могут снять после 12 мая, но при одном условии - глава Роспотре...
28 апреля 2020, 00:10
СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 апреля 2020, 05:10
"Страной управляет шарахающаяся своей тени власть": Украинец пригрозил выкормышам Сороса
22 апреля 2020, 14:10
Коронавирус был создан на территории США
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть
23 апреля 2020, 06:10
Лидер нации болен: назван новый хозяин ядерного чемодана (Telegram. Обзор)
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
27 апреля 2020, 16:10
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сатановский написал о беде Зеленского
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.