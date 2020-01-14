Извинитесь за лагеря смерти, уничтожение славян и евреев: Володин пристыдил Польшу перед всем миром

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин призвал власти Польши извиниться за антисемитизм и преступления против человечества, которые были совершены в годы Второй Мировой войны. Об этом политик заявил на открытии весенней сессии ГД.

Он напомнил, что в Польше нацисты истребили более трёх миллионов евреев. Это нельзя назвать случайностью, поскольку на территории страны было размещено несколько сотен концлагерей, в которых также расправлялись и над славянами, военнопленными и представителями других национальностей

"Этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которое подогревало антисемитские настроения в обществе и создавало почву для последующего геноцида, холокоста. За это сегодняшнее руководство Польши должно принести извинения евреям и всему миру", - подчеркнул Володин.

Депутат, как пишут "Утро.ру", также поделился сведениями из рассекреченных документов Минобороны России. Выяснилось, что в освобождении Польши принимали участие более 3,246 миллионов советских солдат, а также около 80 тысяч солдат и офицеров Первой армии Войска Польского. Более 500 тысяч военных отдали свои жизни ради победы над общим врагом.

При этом в 1944-1945 годах прошлого века СССР потратил на восстановление польских железных дорог около 40 миллиардов рублей (по современному курсу).

"Руководителям современной Польши, прежде чем делать заявления, необходимо знать, какой ценой была завоевана свобода для польского народа", - подчеркнул Володин, комментируя решение Варшавы отказаться от участия в праздновании 75-летия Победы.

Ранее российский лидер Владимир Путин, опираясь на архивные документы, рассказал о том, что в 1938 году посол Польши Юзеф Липский поддержал идею Адольфа Гитлера, предлагавшего высылать евреев на уничтожение в Африку. Более того, дипломат призывал поставить лидеру нацистской Германии памятник.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - дал оценку этому Путин.

Президент России последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе. На пресс-конференции в декабре он сообщил о том, что готовится посвятить данной проблеме целую статью.

"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.

Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.