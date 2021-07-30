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Извинились лишь спустя 70 лет: Захарова прокомментировала жестокий эксперимент над детьми
30 июля 2021, 01:55 • 105 • Политика
Власти Дании провели жестокий эксперимент над детьми, за который извинились лишь спустя 70 лет. Мария Захарова увидела в произошедшем сходство с нынешней ситуацией на Западе.
Под предлогом благих намерений власти Дании и Гренландии провели эксперимент на 22 детьми, бесповоротно сломав им судьбы. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о проекте 1951 года под названием "Спасите детей". Он предполагал, что детей-сирот из Гренландии возьмут на обучение языку в Данию, а затем вернут на родину для организации двуязычной школы. Предполагалось, что это позволит объединить культуру страны и её колонии, а также дать образование 22 гренландским детям. Однако на деле всё сразу пошло не так.
Проект представляли в прессе, как весёлое приключение детей-сирот. Вот только большинство детей не были сиротами. Их буквально забрали из неполных и бедных семей и лишили всякого контакта с родителями.
В течение года дети жили в совершенно незнакомой среде. Сначала их полгода держали на карантине в удалённом лагере, а затем распределили по приёмным семьям, где они должны были учить датский язык. Когда же пришло время вернуть детей на родину, часть из них оставили в Дании, хотя это противоречило самой сути эксперимента.
Те же, кто всё-таки вернулся в Гренландию, столкнулись с новыми сложностями. За год дети забыли родной язык и не могли нормально общаться с собственными родителями. Хуже того, детей отправили не в родные семьи, а в детский дом, где они должны были продолжить изучение датского языка.
В результате дети полностью лишились связи с родной культурой и языком. И в Дании, и в Гренландии они чувствовали себя чужими и подвергались насмешкам и издевательствам. Во взрослой жизни участники эксперимента страдали психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и суицидальными мыслями. Один из них совершил самоубийство. При этом ни дети, ни их родители даже не догадывались, что являлись частью изощрённого эксперимента чиновников. Лишь в 2020 году премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально принесла извинения за произошедшее.
- прокомментировала историю Мария Захарова в своём Telegram-канале.
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