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Извини, подвинься

16 декабря 2019, 17:39  •  79 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных Инджирлик и Кюреджик в случае американских санкций. В ответ представитель Пентагона заявил, что Вашингтон стремится наладить диалог, "поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия".

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