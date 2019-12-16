Извини, подвинься

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных Инджирлик и Кюреджик в случае американских санкций. В ответ представитель Пентагона заявил, что Вашингтон стремится наладить диалог, "поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия".