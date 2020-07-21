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Извинениями перед Кадыровым дело не закончится: Зеленскому дали "яркий сигнал"

21 июля 2020, 20:00  •  137 • Политика
Армен Гаспарян полагает, что одними извинениями Зеленского перед Кадыровым дело не закончится. История более глобальная, и президенту Украины дали "яркий сигнал".
Глава Чечни Рамзан Кадыров остаётся главным героем глобальной новостной повестки последних дней. Не успел забыться спор с президентом Украины Владимиром Зеленским, как началась новая веха - с санкциями против самого Кадырова и его дочерей. Глава Чечни уже ответил на давление в свой адрес. Эксперты же полагают, что шутить с Кадыровым не стоит.
Так, в интервью "ПолитНавигатору" публицист и политолог Армен Гаспарян отметил, что Зеленскому стоит прислушаться к просьбе Кадырова и продублировать свои извинения. Но и это ещё не всё. Зеленскому стоит выполнить предвыборное обещание и наладить ситуацию в Донбассе, где уже шесть лет продолжается война.
"Рамзан Ахматович человек очень последовательный и принципиальный. Он всегда хочет видеть последовательность у других. В случае с господином Зеленским мы её не видим вообще ни по какому вопросу", - отметил Гаспарян.
Вообще, всё сказанное Рамзаном Кадыровым в адрес Зеленского, - это "яркий сигнал" безотносительно к частностям, считает Гаспарян. Нужно в целом быть более последовательным и не забывать о данных обещаниях, добавляют в РИА ФАН.

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