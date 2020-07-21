Извинениями перед Кадыровым дело не закончится: Зеленскому дали "яркий сигнал"

Глава Чечни Рамзан Кадыров остаётся главным героем глобальной новостной повестки последних дней. Не успел забыться спор с президентом Украины Владимиром Зеленским, как началась новая веха - с санкциями против самого Кадырова и его дочерей. Глава Чечни уже ответил на давление в свой адрес. Эксперты же полагают, что шутить с Кадыровым не стоит.

Так, в интервью "ПолитНавигатору" публицист и политолог Армен Гаспарян отметил, что Зеленскому стоит прислушаться к просьбе Кадырова и продублировать свои извинения. Но и это ещё не всё. Зеленскому стоит выполнить предвыборное обещание и наладить ситуацию в Донбассе, где уже шесть лет продолжается война.

"Рамзан Ахматович человек очень последовательный и принципиальный. Он всегда хочет видеть последовательность у других. В случае с господином Зеленским мы её не видим вообще ни по какому вопросу", - отметил Гаспарян.

Вообще, всё сказанное Рамзаном Кадыровым в адрес Зеленского, - это "яркий сигнал" безотносительно к частностям, считает Гаспарян. Нужно в целом быть более последовательным и не забывать о данных обещаниях, добавляют в РИА ФАН.