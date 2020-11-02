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Известный режиссёр обвинил Зеленского в военном преступлении

02 ноября 2020, 20:00  •  85 • Политика
Известный российский режиссёр Сарик Андреасян обвинил президента Украины Владимира Зеленского в военном преступлении.
Андреасян обратился к Зеленскому в открытом письме, которое выложил у себя на странице в Instagram. Режиссёр отметил, что помнит многое из их дружбы и всегда считал его человеком с большим сердцем.
"Помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту, и ты осёк её и сказал: «Будь вежлива - это человек»", - написал он.
Он напомнил Зеленскому, как поздравляли друг друга с рождением детей, как приходил к нему в гости, как дружили и как он всегда считал Зеленского человеком с большим сердцем.
Однако все добрые воспоминания омрачились сегодняшними действиями украинского главы - Андреасян обвинил Зеленского в продаже запрещённого оружия Азербайджану.
"А вчера я смотрел на обожжённые тела армянских детей от фосфорной бомбы, и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними", - написал с горечью он.
"Я бы хотел сказать тебе: «Будь вежлив - это человек», - отметил он, добавив, что, видимо, когда люди занимают такие "стулья", то всё человеческое и доброе становится им чуждо.
Режиссёр добавил, что у него много друзей украинцев, но Зеленского он больше не может называть таковым.
"Я и мой народ не могут гордиться дружбой̆ с тем, у кого руки в крови, - отметил он. - И раз уж такая история, хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ".
Фото: Скриншот Instagram/sarik_andreasyan

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