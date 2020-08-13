Известный певец выбил Уиллу Смиту три зуба: "Эпичный момент" попал на видео

Актёр Уилл Смит лишился трёх зубов во время занятий гольфом со своим приятелем, певцом Джейсоном Деруло. Об этом пострадавший рассказал в Instagram.

Артист решил обучить своего друга паре ударов, он показал ему правильный способ держания клюшки, после чего удалился на безопасное расстояние.

В следующий момент Смит захотел подкорректировать стойку исполнителя и начал двигаться назад. Однако как раз в этот момент второй резко замахнулся и попал актёру прямо по лицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram And we never saw @jasonderulo again Публикация от Will Smith (@willsmith) 9 Авг 2020 в 1:20 PDT

Оставшийся без зубов артист опубликовал на своей странице в соцсети видеореконструкцию этих событий. Там же он продемонстрировал поклонникам свою новую улыбку. Кроме того, позже Смит выложил совместное фото с певцом.