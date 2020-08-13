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Известный певец выбил Уиллу Смиту три зуба: "Эпичный момент" попал на видео
13 августа 2020, 09:30 • 198 • В мире
Известный певец Джейсон Деруло выбил Уиллу Смиту три зуба. "Эпичный момент" попал на видео. Это произошло случайно во время занятий гольфом - исполнитель резко замахнулся клюшкой, чтобы ударить по мячу, в момент, когда актёр начал неожиданно приближаться к нему.
Актёр Уилл Смит лишился трёх зубов во время занятий гольфом со своим приятелем, певцом Джейсоном Деруло. Об этом пострадавший рассказал в Instagram.
Артист решил обучить своего друга паре ударов, он показал ему правильный способ держания клюшки, после чего удалился на безопасное расстояние.
В следующий момент Смит захотел подкорректировать стойку исполнителя и начал двигаться назад. Однако как раз в этот момент второй резко замахнулся и попал актёру прямо по лицу.
Оставшийся без зубов артист опубликовал на своей странице в соцсети видеореконструкцию этих событий. Там же он продемонстрировал поклонникам свою новую улыбку. Кроме того, позже Смит выложил совместное фото с певцом.
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