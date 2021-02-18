Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского

Ещё без малого два года тому назад мало кто из украинцев мог представить, что местами потешный клоун, так рьяно выступающий за мир и справедливость, превратится в итоге в злобного и жадного диктатора, который во многом переплюнет Порошенко в деле уничтожения Украины. А ведь многие могли избавить свою страну от этой беды задолго до выборов шестого президента. Не обязательно радикальными методами. Можно было просто за него не голосовать.Известный командир ополчения Донбасса Игорь Безлер, глядя на то, что сейчас твориться на Украине, не сдержал эмоций и попросил у бывших соотечественников прощения за то, что пощадил Владимира Зеленского ещё тогда, когда никто и представить не мог, что он будет президентом. На своей странице в социальной сети комбат сообщил, что в апреле 2014 года, несмотря на уже разгоревшийся конфликт, «95-й квартал» приезжал на гастроли в Горловку.Хлопцы деньги зарабатывали, и тогда ещё могли прикинуться своими даже в Донбассе. По словам Безлера, 17 апреля Зеленский со всей своей комик-труппой заседали в баре «Берлога» на площади Победы в Горловке. И если бы комбат знал тогда, что этот артист будет вытворять, его рука не дрогнула бы. Безлер ещё раз попросил прощения и покаялся, что не избавил Украину от беды, которая сейчас уничтожает страну.По сути, также извиняться сейчас могут многие, ибо Зеленский не гадит только «приближённым к телу», преследуя даже тех, кто помог ему забраться в президентское кресло. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Всем сохранившим честь и совесть украинцам сейчас бы подумать, как избавиться от беды пока не поздно. И, конечно же, законными методами.