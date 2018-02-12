Известный актер нелицеприятно охарактеризовал президента США

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Выступая на конференции по проблемам изменения климата, голливудский актер Роберт де Ниро заявил, что США охватило "безумие" в тот самый момент, как Дональд Трамп пришел к власти.

То, что голливудские знаменитости не любят действующего президента США Дональда Трампа, быть может, не менее чем мейнстримные американские СМИ, уже давно стало общеизвестным фактом. Сегодня этот феномен получил очередное подтверждение.

Известный актер Роберт де Ниро, выступая в Дубае на встрече по теме глобального изменения климата, назвал свою страну "страдающей от временного безумия". По мнению де Ниро, в это "безумие" США ввел приход Трампа к власти.

"Я говорю о своей стране, Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся "отсталой" страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия", - суммировал свою позицию он.

После своей ремарки де Ниро был награжден бурными и продолжительными аплодисментами. Это заставило его добавить, что со временем народ США "излечит себя", отправив Трампа в отставку.