Известны имена пяти кандидатов, зарегистрированных ЦИК Украины на пост президента страны

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала ещё четырёх кандидатов на пост президента страны. Всего на 8 января известны имена 5 человек, чьи заявки на участие в выборах утверждены украинским ЦИК.

Во вторник, 8 января, свои кандидатуры на пост президента Украины выдвинуло ещё четыре человека, сообщает ФАН. ЦИК Украины зарегистрировал кандидатуры мэра Львова Андрея Садового, бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, занимающего в настоящее время должность председателя партии "Справедливость", члена партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина и заведующего кафедрой коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виталия Скоцика, участвующего в выборах как самовыдвиженец.

Всего на 8 января свои заявки на участие в выборах подало пять кандидатов. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатуру бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. По данным опросов, проводимых центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований, Юлия Тимошенко занимает лидирующую позицию в предвыборной гонке. За неё готовы отдать свои голоса 14,8% жителей Украины. Далее в рейтинге популярных кандидатов с минимальным отрывом друг от друга идут шоумен Владимир Зеленский (8,8% голосов) и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко (8,6%). За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать только 8,1% опрошенных, поэтому он оказался лишь на пятом месте.