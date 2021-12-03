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Известны две темы для переговоров Байдена: Когда состоится встреча
03 декабря 2021, 13:25 • 146 • Политика
Источники назвали дату переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Кроме того, известны темы, на которые им предстоит поговорить.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена могут состояться уже 7 декабря. Но, по всей видимости, встреча будет удалённой - через видео-конференц-связь, пишет "Коммерсантъ".
Собеседники издания добавляют, что пока дата окончательно не согласована. Однако ожидается, что переговоры пройдут до окончания года. Кстати, об этом ранее говорил и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Главной темой переговоров Байдена и Путина станут события на Украине, а также ситуация в сфере вооружений.
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