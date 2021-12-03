Известны две темы для переговоров Байдена: Когда состоится встреча

Источники назвали дату переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Кроме того, известны темы, на которые им предстоит поговорить.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена могут состояться уже 7 декабря. Но, по всей видимости, встреча будет удалённой - через видео-конференц-связь, пишет "Коммерсантъ".

Собеседники издания добавляют, что пока дата окончательно не согласована. Однако ожидается, что переговоры пройдут до окончания года. Кстати, об этом ранее говорил и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Главной темой переговоров Байдена и Путина станут события на Украине, а также ситуация в сфере вооружений.