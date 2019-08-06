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Известного "дуба-актера" из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры
06 августа 2019, 04:24 • 82 • В мире
Известного "актера" из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры. Речь идет о многолетнем дубе, который пришлось срубить из-за прошедшего урагана.
Стихия погубила знаменитое дерево пару лет назад. До этого дуб успел обрести огромную известность в Америке - четверть века назад, когда на экраны вышел знаменитый фильм, кусочек славы достался и дереву: именно под этим дубом, по сюжету картины, один из героев оставляет другому важную записку.
После того как дерево спилили, из него было решено сделать памятные таблички для артистов, снимавшихся в фильме. Как пишут "Невские новости", на каждой табличке выгравировали портрет артиста и цитату его героя, обретшую известность.
Портал TMZ уточняет, что в честь 25-летия со дня выхода кинокартины сувениры из знаменитого дуба достанутся, к примеру, актерам Тиму Роббинсу, Моргану Фримену, режиссеру Фрэнку Дарабонту и пр.
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