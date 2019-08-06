Известного "дуба-актера" из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры

Стихия погубила знаменитое дерево пару лет назад. До этого дуб успел обрести огромную известность в Америке - четверть века назад, когда на экраны вышел знаменитый фильм, кусочек славы достался и дереву: именно под этим дубом, по сюжету картины, один из героев оставляет другому важную записку.

После того как дерево спилили, из него было решено сделать памятные таблички для артистов, снимавшихся в фильме. Как пишут "Невские новости", на каждой табличке выгравировали портрет артиста и цитату его героя, обретшую известность.

Портал TMZ уточняет, что в честь 25-летия со дня выхода кинокартины сувениры из знаменитого дуба достанутся, к примеру, актерам Тиму Роббинсу, Моргану Фримену, режиссеру Фрэнку Дарабонту и пр.