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Известно только разведке: Малофеев о "ключике" к Эрдогану, который уже нашёл Путин

05 марта 2020, 20:35  •  103 • Политика
В эфире программы "Время покажет" на Первом канале учредитель канала Царьград Константин Малофеев высказался на тему ситуации в Сирии и российско-турецких отношений. Малофеев напомнил, что президент Владимир Путин является "чемпионом по разрешению кризисов", поэтому "ключик" к Эрдогану уже давно подобран, но об этом пока знает только разведка.
В эфире программы "Время покажет" гости студии обсудили ситуацию в Сирии и обострение российско-турецких отношений. Учредитель канала Царьград Константин Малофеев отметил, что это, безусловно, кризис.
"Это можно констатировать. Кризис серьёзный, потому что речь идёт о жизни и смерти большого количества людей. Тысячи людей в данный момент, вот, 136 тысяч, пересекают турецко-греческую границу, что происходит в самом Идлибе? И это вызов, который встал перед русско-турецкими отношениями, российско-турецкими", - считает Малофеев.
Он напомнил, что Россия совсем недавно провела газовый поток в Турцию, поэтому Анкара зависит от Москвы, но и мы от турков тоже зависим.
"У нас многие отдыхают в Турции. И мы хотели бы, все люди, конечно, заинтересованы в том, чтобы понять, что дальше будет с нашими отношениями. Но в чём хорошая новость? Президент Путин – чемпион по разрешению кризисов. Уже не раз мы эти кризисы видели. Донбасс - 16 часов переговоров в Минске. Мы видели, собственно говоря, и в самой Сирии, что происходило до вмешательства России, когда практически ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ. - Прим. ред.) дошло до Дамаска, пока не вмешались российские войска. Поэтому мы с таким нетерпением ожидаем результатов встречи Путина и Эрдогана", - отметил Малофеев.
Он подчеркнул, что именно сейчас решается, насколько глубоким будет нынешний кризис. Предположить, какое будет его разрешение, Малофеев затруднился, отметив, что есть некоторые закрытые вещи, известные только разведке и ограниченному кругу экспертов.
"Поэтому мы сейчас не сможем с вами сказать, исходя из этих кадров, что действительно происходит. Кроме того, хотел бы напомнить, что в Турции у Эрдогана положение очень шаткое. Потому что в Стамбуле выиграл мэр от оппозиции. И драка в парламенте демонстрирует, что власть Эрдогана не настолько непоколебима, для того чтобы он мог себе позволить какие-то шаги необдуманные. Поэтому вот прямо здесь и сейчас мы с вами ожидаем решения важнейшего вопроса для России, но решения судьбоносного, жизненного вопроса для Турции. Давайте подождём", - предложил Малофеев.

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