Известно только одно противоядие: 198 способов захвата власти в Белоруссии

Автор:

Сергей Латышев

В белорусских протестах возникла определённая пауза. Она вызвана то ли тем, что ребята и девчата устали и им надо немного передохнуть, то ли тем, что у протестующих кончились деньги и они ждут экстренного саммита ЕС, участники которого наверняка выделят им новые бабки и озвучат инструкции. А может быть, дело тут в возросшей бдительности белорусского президента Александра Лукашенко, наконец осознавшего, что его предаёт родимый КГБ, без патронажа которого нынешние выступления были бы просто невозможны. В любом случае это хороший повод поговорить, а что же вообще такое цветные революции.

"Макиавелли ненасилия"

Хотя эта задумка стара как мир и много интересного на этот счёт можно и почитать, например у французского просветителя XVIII века Вольтера, и увидеть на практике в деятельности борца за независимость Индии Махатмы Ганди, с конца ХХ - начала XXI века она вновь стала активно использоваться западными адептами "мягкой силы" при участии созданных под неё туземных группировок типа "Отпор", "Кмара", "Пора", "Оборона", "Зубр"... Сначала в Югославии, потом в Грузии, дважды – на Украине, в Киргизии, Армении, теперь – в Белоруссии. "Болотные" дела в России – из той же оперы.

Джин Шарп – "гандист" с повадками Макиавелли на службе ЦРУ. Фото: Jesse Nemerofsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отцом современных версий цветных революций считается американский учёный Джин Шарп (1928-2018). Он собрал и систематизировал все основные приёмы и рекомендации по организации массовых протестов с целью перехвата власти. Их около 200, и они кочуют в различных комбинациях от методички к методичке, поскольку условия в странах применения отличаются. Единственный, но очень важный аспект цветных революций, которым не занимался Шарп, – это использование и применение для свержения действующей власти интернета и социальных сетей, ибо в период его активной деятельности их просто не было. Данные аспекты блестяще разработаны его последователями, и они непрерывно совершенствуются по мере развития информационных технологий, которые всё больше становятся, увы, дезинформационными. Шарпа часто обвиняли в связях с ЦРУ, что в ещё большей степени характерно для продолжателей его дела.

Основные труды этого "Макиавелли ненасилия" и "Клаузевица ненасильственной войны", придумавшего, в частности, акцию "Балтийский путь", когда 23 августа 1989 года от Таллина до Вильнюса выстроилась живая цепь из двух миллионов человек, – "Политика ненасильственного действия" (1973), "Ганди как политический портрет" (1979), "Сделать Европу непокоримой" (1986), "От диктатуры к демократии" (1994).

Давайте наберёмся немного терпения и пробежимся по рецептам Шарпа по организации цветных революций, которым почти полвека, прокручивая перед глазами телесюжеты и информацию из Беларуси. Кто следит за событиями там, сразу поймёт, что происходит и откуда у этого явления ноги растут.

Всё прописано

В своей "Политике ненасильственного действия" Шарп перечисляет 198 методов цветных революций, распределённых по трём большим категориям (ненасильственный протест и убеждение, отказ от сотрудничества, ненасильственное вмешательство). Перед нами целый арсенал "ненасильственного оружия". Вот некоторые виды. Публичные выступления (1). Письма протеста или поддержки (2). Декларации организаций и учреждений (3). Публичные заявления, подписанные известными людьми (4). Групповые или массовые петиции (6). Лозунги, карикатуры и символы (7). Знамёна, плакаты и наглядные средства (8). Листовки, памфлеты и книги (9). Депутации (13). Пикетирование (16). Вывешивание флагов, использование предметов, символических цветов (18). Преследование по пятам официальных лиц (31). Насмешки над официальными лицами (32). Братание с солдатами (33). Бдения ("вахты") (34). Марши (38). Демонстративные похороны (45). Митинги протеста (48). Молчание (52). Отказ от почестей (53). Выборочный социальный бойкот (56). Общественное неповиновение (63). Международное торговое эмбарго (96). Забастовки протеста (97). Ограниченные забастовки (107). Отказ от лояльности властям (120). Народное неповиновение (135). Невыполнение приказа разойтись собранию или митингу (137). Задержки и препятствия работе учреждений (144). Мятеж (148). Ухудшение дипломатических отношений (154). Исключение из международных организаций (157). Блокирование дорог (176). Бесконечное произнесение речей (177). Альтернативные системы коммуникаций (180). Стремление к заключению в тюрьму (195). Двойной суверенитет и создание параллельного правительства (198).

Беспорядки в Белоруссии – классический "майдан" по методичке Шарпа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как видим, среди этих рекомендаций есть и совсем немирные вроде мятежа, поэтому разгул матёрых боевиков на втором украинском "майдане" – явление вполне закономерное, возможное и в Белоруссии, если её вездесущие спецслужбы будут и далее сознательно подставлять и подкапываться под своего президента.

Систематизация Шарпом "мирных" технологий госпереворотов оказалась весьма удачной и поддающейся дальнейшему совершенствованию, как и знаменитая Периодическая система химических элементов Менделеева. Всякие там фейсбуки и телеграм-каналы, по которым зарубежные кукловоды из Польши управляют белорусскими протестами, сделали базовую методичку Шарпа ещё опаснее. Потому что во многих случаях информационно-психологическое воздействие, откровенная дезинформация, которая хлещет бурным грязным потоком лжи из социальных сетей, для многих, особенно молодёжи, подменяет реальность и мобилизует.

Что дальше?

В настоящее время ситуация в Белоруссии уже преодолела середину алгоритма по осуществлению цветных революций. На очереди – отказ сотрудничать с властями и государственными учреждениями, приостановление Западом членства страны в международных организациях, блокирование всего и вся, перегрузка административной системы. "Параллельное правительство", хотя оно и имеет пока совершенно шутовской характер и практически ни на что не влияет (разве что отчасти на города с сильным польским следом типа Гродно), кстати, уже создано и функционирует. Оно носит фарсовый характер именно потому, что тут перескочили через целый ряд важных пунктов в методичке Шарпа.

Тем не менее в создании группой самозванцев из нацистов украинского типа, русофобской интеллигенции и "обиженных" бывших чиновников координационного совета по трансферу власти в Белоруссии её президент Лукашенко справедливо увидел "попытку захвата власти со всеми вытекающими последствиями". После чего Батька заявил: "Я хочу предупредить тех, кто вошёл в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы".

Где ахиллесова пята Шарпа?

И всё же у цветной революции есть своя ахиллесова пята. По политтехнологиям Шарпа удалить англичан из Индии и развалить СССР, как и поменять власть во всех вышеперечисленных странах, получилось не потому, что этим занимались такие гиганты мысли, как Ганди или Новодворская. А потому, что этого хотели сами элиты. В одном случае – чтобы избавиться от переставшей приносить доходы империи, в другом – чтобы разграбить империю, утвердив в ней свои феодальные вотчины. Принципиальное решение уйти из Индии в Лондоне приняли в начале 30-х годов ХХ века. Сделать Прибалтику вновь независимой в Кремле решили до того, как между Таллином и Вильнюсом возникла живая цепь. Отсюда и успех вдохновлявшего Шарпа Ганди и всяких там эпигонов в лице Ландсбергисов с Саакашвили, которому активно поучаствовавший в демонтаже СССР Шеварднадзе передал в Грузии власть после дешёвой майданной инсценировки.

Американцы пугают мир растущей ядерной угрозой из России Поэтому белорусский "майдан" совершенно не страшен для Лукашенко, если он сам не хочет "слить" свою власть и если его не намерено предать его окружение. Белорусские милиционеры и силы правопорядка свою работу знают отлично. Если им поможет ещё и КГБ, который либо совершенно некомпетентен, если просмотрел грандиозную логистическую подготовку к "майдану", во что слабо верится, либо имеет в руководстве тайных противников Лукашенко, роющих ему яму.

Если прозревший – будем надеяться – Батька избавится от предателей в своём окружении, протесты можно обезглавить за несколько дней и они быстро сойдут на нет, поскольку в стране происходит не революция, а театрализованная постановка по Шарпу. От мести прилично вложившегося в это мероприятие Запада у "последнего диктатора Европы" и его страны есть за кем спрятаться, быстро интегрировавшись с Россией.

Что должен понять Лукашенко?

Лукашенко должен понимать, что если сейчас его пронесёт, что, кстати, пока не факт, то следующего раза у него может просто не оказаться. И он, сохранивший Белоруссию от разграбления и упадка в самые трудные годы, давно полностью исчерпав политику сидения на двух стульях, может погубить её сейчас, отдав Западу, который будет уничтожать его страну по примеру Украины – как часть большой России, чтобы максимально обескровить её.

Режим личной патриархальной власти с перспективой передачи её по наследству в Белоруссии, как показали нынешние события, себя изжил, это вряд ли получилось бы даже в Африке. Приемлемого для белорусов реалистичного образа будущего Лукашенко сформулировать не смог. И у страны теперь только два пути. Либо стать обезлюдевшими задворками Европы с погибшей промышленностью под властью польских панов. Либо лучшей частью имеющей колоссальный потенциал России, которая жила бы – и будет жить – совсем иначе, когда уровень коррупции станет в ней таким же, как сейчас в Белоруссии. Третьего не дано. Для разумных, наделённых здравым смыслом людей выбор очевиден. Для России, в том числе по соображениям безопасности, подходит, естественно, только последний вариант.

Подводим итоги

Абстрагируясь от Белоруссии и понимая, что при определённых условиях "майдан" может произойти и в России, давайте выделим – узнавания ради – наиболее характерные черты этого феномена.

Во-первых, для успешных цветных революций необходима поддержка во власти – со стороны влиятельной части элиты, желающей захватить всю полноту власти – или для себя, или чтобы отдать её новому хозяину, а самим превратиться в компрадоров. Это её представители закрывают глаза на происходящую под их носом подготовку цветной революции, сами в этом активно участвуют. Белорусские дипломаты, подавшие в отставку, директора крупных предприятий, организующие на них забастовки, высокопоставленные офицеры в погонах, убеждавшие, к примеру, Лукашенко, что его приехали свергать из России "боевики Вагнера", – наличие таких и им подобных представителей белорусской и любой другой элиты, чем бы они при этом ни руководствовались, и есть главная предпосылка любого успешного "майдана".

Лукашенко может рассчитывать только на Россию и Путина. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Во-вторых, любая цветная революция – это не настоящая революция, а политтехнологический проект, нацеленный исключительно на захват власти. Помимо эксплуатации недовольства, которое есть всегда и везде, нужна логистика, серьёзное финансирование. Для оформления и канализации протеста требуется много денег, "профессиональные революционеры", связанные с западными посольствами, спецслужбами и так называемыми неправительственными организациями. Для будущего управляемого бунта необходимо вырастить и подготовить, натаскать "активистов", задействовать социальные сети, издать брошюры и методички. И, повторим, платить за акции протеста – не всем, конечно, участникам (дуракам и наивным людям зачем платить?), но ядру. Поэтому, когда белорусские оппозиционеры говорят, что при их власти отношения с Россией не изменятся, это просто смешно, так как Запад платил и пиарил их совсем для другого.

В-третьих, для цветной революции нужен повод. Обычно это парламентские или президентские выборы. Готовиться к ним начинают заранее. Методика не меняется – они либо уже "сфальсифицированы", либо "будут сфальсифицированы". Надписи "Саша – 3%", "Нас – 97%" – это классика. Даже если ни один человек в здравом уме не поверит, что управлявший – и в целом неплохо – десятилетиями страной политик получил 3%, а "жена блогера" – почти всё остальное. Тут действует принцип религиозных фанатиков: "Верю, потому что абсурд".

В-четвёртых, любая цветная революция – это в первую очередь ставка на молодёжь, расчёт на её наивность, отсутствие жизненного опыта, знания истории и доверчивость. Посмотрите на улицы белорусских городов – там в основном молодые люди. И этим всё сказано.

В-пятых, цветная революция, как и любая революция вообще, требует лидеров. Но в первом случае ими становятся обычно дутые, зато полностью управляемые фигуры. Таковы все видные лидеры белорусских протестов. Их "продают" публике так же, как впаривают потребителям стиральные порошки, лосьоны для бриться и всё остальное, причём независимо от того, нужно вам это или нет. Такие фигуры – в отличие от рядовых участников протестов – не используются втёмную. Они хорошо знают, кто их хозяин, готовы отрабатывать вложенные в себя средства. После прихода к власти они будут "управлять" страной под диктовку тех, кто их финансировал.

Ну и, наконец, последнее: цветные революции требуют сакральных жертв. В Белоруссии их уже несколько, на очереди – если Батьку не прекратят подставлять – появление "неизвестных снайперов", которые были и в Бухаресте, и в Вильнюсе, и в Риге, и в Москве с Киевом. Даже в 1917 году в Петрограде, только там они предпочитали использовать дефицитные пулемёты. Об этом не стоит забывать тем, кто готов стать массовкой на представлении, которое может быстро превратиться из фарса в трагедию – и для вашего государства, и для вас лично.