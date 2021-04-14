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«Известно об образовании тромбов»: Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины от COVID-19 в Европе

14 апреля 2021, 08:20  •  78 • В мире
Компания Johnson & Johnson решила отложить применение своей вакцины против коронавируса в Европе на фоне сообщений о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у привившихся. В компании уточнили, что на данный момент известно о шести подобных случаях в США. Ранее по аналогичным причинам ряд европейских стран приостановил применение вакцины компании AstraZeneca.
 
Reuters © Dado Ruvic
 

Американская компания Johnson & Johnson приняла решение отложить применение своей вакцины против коронавируса в Европе на фоне сообщений о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у привившихся. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Безопасность и здоровье людей, пользующихся нашей продукцией, являются для нас первоочередным приоритетом. Нам известно о чрезвычайно редком ухудшении состояния здоровья, связанном с образованием тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов, у небольшого числа людей, получивших нашу вакцину от COVID-19», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) изучают данные по шести таким случаям в Соединённых Штатах, которые пришлись на более чем 6,8 млн введённых доз.

«Кроме того, мы анализируем данные случаи вместе с европейскими структурами в области здравоохранения. Мы приняли решение заблаговременно отложить введение нашей в вакцины в оборот на территории Европы», — сообщили в компании.

Там добавили, что поддерживают открытое распространение данной информации среди медицинских работников и общественности. Кроме того, пациентам, которые привились вакциной Johnson & Johnson, и у которых в течение трёх недель после вакцинации проявились сильные головные боли, боли в животе, в ногах, либо одышка, рекомендовано связаться с врачом.

Приостановить использование данной вакцины в качестве меры предосторожности также рекомендовали CDC и FDA.

В свою очередь газета The New York Times сообщила, что все шесть случаев осложнений после вакцинации произошли с женщинами в возрасте от 18 до 48 лет. Уточняется, что одна женщина скончалась, ещё одна была госпитализирована в критическом состоянии.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) ранее сообщило, что проводит проверку вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов. Регулятор сообщил, что один случай образования тромбов был зафиксирован во время клинических испытаний, ещё три — во время вакцинации в США. В одном из указанных случаев пациент скончался. При этом в EMA отмечали, что на данный момент неясно, существует ли связь между вакцинацией препаратом и такими последствиями.

Напомним, ранее ряд европейских стран массово заявляли о приостановке вакцинации препаратом британско-шведская компания AstraZeneca. 

Поводом послужили зафиксированные в ряде государств случаи образования тромбов и нарушения свёртываемости крови у пациентов, прошедших вакцинацию препаратом. В некоторых случаях осложнения приводили к летальным исходам.

Так, в середине марта о приостановке использования вакцины AstraZeneca объявили, в частности, власти Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Испании, Словении, Португалии, Кипра, Дании, Норвегии, Болгарии, Австрии и ряда других стран.

Сама компания AstraZeneca сообщила об отсутствии доказательств связи использования препарата и повышенного риска возникновения тромбов. Европейское агентство лекарственных средств также провело проверку и сообщило об отсутствии прямых доказательств связи вакцинации с образованием тромбов, заявив, что преимущества препарата в борьбе с COVID-19 «по-прежнему перевешивают риск» побочных эффектов. 

После этого ряд государств возобновили использование препарата, однако некоторые страны к вакцинации AstraZeneca до сих пор не вернулись.

Вакцинация от COVID-19 в России

Тем временем в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса, начавшаяся 18 января. В частности, на территории Москвы жителям доступны более 100 пунктов вакцинации, которые организованы как на базе городских поликлиник, так и в общественных местах, где работают выездные бригады.

  • Вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»)
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

В России в гражданский оборот уже вышли две вакцины — «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время к ним присоединится вакцина «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

«Спутник V» стал первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Это произошло 11 августа 2020 года. Препарат представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе вектора аденовируса человека. Инъекции делаются с разницей в 21 день разными компонентами препарата. Подобный подход позволяет сформировать длительный иммунитет к инфекции у привившегося.

Эффективность вакцины составляет 91,6%, что подтвердили международные эксперты, подводя итоги клинических исследований, которые опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 60 странах мира, общая численность которых достигает 3 млрд человек (около 40% населения Земли). Таким образом, он входит в число лидеров среди вакцин от коронавируса по количеству полученных одобрений на использование в мире.

4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) запустил процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины.

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