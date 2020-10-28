Известно неофициально, но…: ПНС Ливии согласилось отпустить двух граждан России из плена

Об освобождении Шугалея и Суэйфана сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре различных источника. Двое из чиновников, информированных о ходе дел, на условиях анонимности сообщили о готовящейся отправке заключённых в Россию в течение нескольких дней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что о каких-либо результатах говорить пока рано. Она добавила: "Контакты по этому поводу стали более активными".

Шугалей и Суэйфан являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Весной 2019 года их арестовали в Ливии по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны. В ПНС заявили, что эти два гражданина России оказывали влияние на выборы, вели общественную работу, разрешения на которую органы госбезопасности и власти не давали. Кроме того, мужчины посещали в Ливии те регионы, где им было запрещено находиться.

Ранее сообщалось, что Шугалею и Суэйфану удалось спокойно проработать в Ливии всего два месяца. После этого они были не официально арестованы, а похищены джихадистами. Ни официальное приглашение на работу, ни согласованные с Правительством национального согласия параметры исследований не помогли им выйти на свободу. По одной из версий, боевики обвинения вообще не выдвигали. Двух граждан России просто держали в неофициальной тюрьме, которая носит название "Мигита".