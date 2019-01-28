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Известно кем управляемая демократия

28 января 2019, 21:54  •  63 • Карикатуры

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по ошибке назвал самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо (Guaidó) "управляемым" (Guiado).

© Виталий Подвицкий

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