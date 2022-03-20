Известная украинская правозащитница Елена Бережная арестована в Киеве

Известную украинскую правозащитницу Елену Бережную 16 марта из её квартиры увезли в УВД Голосеевского района. Там продержали более суток и потом отправили в СБУ, где она находится в настоящее время. Елена Бережная давно вызывала серьёзное раздражение украинских властей своей бескомпромиссной борьбой за права человека, в частности, права русскоговорящий части населения страны получать образование и говорить на родном языке.Она часто выступала на международных форумах, организуемых ОБСЕ, Международной мониторинговой миссии ООН на Украине, Верховным комиссариатом ООН по правам нацменьшинств, где на конкретных примерах и с фактами в руках раскрывала дискриминационную практику официального Киева в притеснении прав русскоязычных жителей страны. Разоблачала прямую причастность властей к покрывательству неонацистских группировок, на бесчинства которых власти Киева смотрели сквозь пальцы, а то и просто покрывали их.На Украине продолжаются повальные аресты всех тех, кто в той или иной форме подвергал сомнению курс Зеленского на развязывание войны с Россией, отличался инакомыслием и выступал за развитие равноправных связей с Россией.