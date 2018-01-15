"Известия": Совет Федерации может разработать санкции против некоторых членов WADA

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сенаторы РФ прорабатывают вопрос о введении санкций в отношении функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018. Об этом в понедельник сообщила газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.

"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета [МОК], используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов... После окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам", - цитирует сенатора издание.

Решение о разработке мер против международных спортивных функционеров было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов, пишут "Известия" со ссылкой на Климова.

Кроме того, два источника в Федеральном Собрании сообщили газете, что в списке могут оказаться не только члены WADA. В поле зрения Совфеда попали около 10 человек, среди которых есть граждане США и Великобритании. В качестве возможных мер предполагаются, в частности, возбуждение уголовных дел и ограничение въезда на территорию России, отмечают "Известия".

Члены Совета Федерации также проверяют экс-директора ФБР, спецпрокурора США Роберта Мюллера на причастность к отстранению российской сборной. "Сенатор Виктор Озеров изучает возможную причастность Мюллера к решению WADA. После того, как будет проведен анализ появившейся информации, мы доложим о ней", - сказал "Известиям" Климов.

5 декабря исполком МОК принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду-2018. На Играх смогут выступить чистые спортсмены под олимпийским флагом, причем только после согласования со специальной комиссией. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.