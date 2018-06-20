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"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год

20 июня 2018, 11:09  •  119 • Политика

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может еще раз в 2018 году выступить с посланием Федеральному собранию уже в рамках нового президентского срока. При этом глава государства может выступить с посланием и в 2019 году, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, " возможно и то, и другое".

Издание напоминает, что послание Путина за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года.

Выступление главы государства состояло из двух блоков: первый был посвящен социально-экономическому развитию России, второй - ответам страны на внешнеполитические вызовы. Во второй части Путин рассказал о новых, ранее засекреченных видах вооружений, разработанных оборонно-промышленным комплексом.

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