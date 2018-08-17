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"Известия": Путин и Эрдоган могут провести отдельные переговоры на саммите в Тегеране

17 августа 2018, 07:09  •  46 • Политика

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести отдельную встречу в Тегеране в начале сентября. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"В рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана в Тегеране состоятся отдельные переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана", - приводит издание слова Пескова.

При этом, по его словам, саммит глав РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле не состоится. Эту информацию подтвердили в администрации турецкого президента и МИД страны. Ранее сообщалось, что дата встречи лидеров Турции, России и Ирана обсуждается.

22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января, который собрал более 1,5 тыс. делегатов, представлявших все слои сирийского общества. Его участники приняли решение о создании Конституционного совета, а также о формировании Конституционной комиссии.

4 апреля саммит по сирийскому урегулированию лидеры России, Турции и Ирана провели в Анкаре. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне. Очередной саммит в данном формате был запланирован в Тегеране.

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