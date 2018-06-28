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"Известия": Кадыров считает, что для борьбы с коррупцией в РФ нужно поменять культуру

28 июня 2018, 01:24  •  46 • Политика

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эффективными такие инструменты борьбы с коррупцией как конфискация имущества и средств, но считает, что для большей эффективности нужно менять культуру поведения. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

"Аресты губернаторов, глав районов, чиновников заканчиваются судом. А он выйдет через несколько лет - и снова станет богатым человеком. Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, - деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям, - сказал он. - Люди видят, что [проштрафившегося чиновника] не просто увольняют или сажают, а реально все, что есть, забирают, направляют на социальные нужды - это действует очень хорошо".

По словам Кадырова, после ареста в тюрьме для обвиняемого также создаются все необходимые условия. Поэтому он считает, что "если воровал человек, у него надо полностью все забрать". Глава Чечни добавил, что "если руководитель не захочет, ни один человек не будет воровать ни одной копейки".

Кадыров также заметил, что ужесточать существующее российское законодательство в плане борьбы с коррупцией не нужно. "Надо поменять культуру. Как бы ты законы ни менял, ничего не изменится. Если человека не воспитать, одного посадишь - завтра другой придет, третий. На этом не выиграешь", - уверен глава Чечни.

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