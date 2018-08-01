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"Известия": кабмин не одобрил перенос единого дня голосования с сентября на октябрь

01 августа 2018, 07:39  •  80 • Политика

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов партии "Справедливая Россия" о переносе единого дня голосования с сентября на октябрь. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на отзыв правительства на проект поправок.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект о переносе единого дня голосования на второе воскресенье октября. Сейчас единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму - одновременно с думскими выборами в третье воскресенье сентября.

Как пишет издание, в кабмине считают, что к законопроекту не приложена "необходимая аргументация, подкрепленная статистическими и иными сравнительными данными относительно наличия негативных аспектов проведения единого дня голосования именно во второе воскресенье сентября".

В этом году единый день голосования пройдет 9 сентября. В этот день в 22 регионах состоятся прямые выборы губернаторов, в четырех субъектах высших должностных лиц изберут депутаты заксобраний. В 16 регионах жители будут выбирать депутатов областных дум. Кроме того, пройдет порядка 6 тыс. муниципальных выборов.

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