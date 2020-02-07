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Известен во всём мире: Кузбасс не испугался отказа Польши от угля
07 февраля 2020, 23:09 • 96 • Политика
В департаменте угольной промышленности Кузбасса ответили на отказ Польши от покупок российского угля. Высокое качество и конкурентоспособная цена кузбасского угля известны партнёрам из более чем 60 стран мира, напомнили в ведомстве.
Департамент угольной промышленности Кузбасса назвал ряд очень перспективных направлений, куда отправятся высвободившиеся объёмы угля в случае отказа Польши от закупок.
"Наиболее перспективным направлением будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Очень перспективные направления - Индия, Вьетнам, Малайзия, которые наращивают объём поставок", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Там также добавили, что в ближайшие пять лет Япония намерена построить порядка 22 угольных электростанций нового поколения
В департаменте также напомнили, что значительная часть поставок кузбасского угля сегодня идет в Республику Корея, Японию, Китай, на Тайвань.
Высокое качество и конкурентоспособная цена кузбасского угля известны партнёрам из более чем 60 стран мира, напомнили в ведомстве.
Напомним, министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM рассказал о новом курсе, которого будут придерживаться государственные компании республики.
"Я провёл переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа", - сказал Сасин. Он также добавил, что речь идёт не только об угле, который был добыт в России. Также завозили уголь из Южной Америки или из США.
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