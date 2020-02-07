Известен во всём мире: Кузбасс не испугался отказа Польши от угля

Департамент угольной промышленности Кузбасса назвал ряд очень перспективных направлений, куда отправятся высвободившиеся объёмы угля в случае отказа Польши от закупок.

"Наиболее перспективным направлением будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Очень перспективные направления - Индия, Вьетнам, Малайзия, которые наращивают объём поставок", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Там также добавили, что в ближайшие пять лет Япония намерена построить порядка 22 угольных электростанций нового поколения

В департаменте также напомнили, что значительная часть поставок кузбасского угля сегодня идет в Республику Корея, Японию, Китай, на Тайвань.

Высокое качество и конкурентоспособная цена кузбасского угля известны партнёрам из более чем 60 стран мира, напомнили в ведомстве.

Напомним, министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM рассказал о новом курсе, которого будут придерживаться государственные компании республики.

"Я провёл переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа", - сказал Сасин. Он также добавил, что речь идёт не только об угле, который был добыт в России. Также завозили уголь из Южной Америки или из США.