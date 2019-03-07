Автор:

Курганов Дмитрий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не так часто высказывается на тему отношений с США и другими зарубежными странами. И правильно – в первую очередь, это прерогатива президента страны Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, наконец. Однако и у главы кабинета министров случаются зарубежные визиты, в ходе которых приходится отстаивать честь страны.

США давят на Люксембург

Так случилось и в Люксембурге, куда Дмитрий Медведев приехал с двухдневным визитом. В рамках этой поездки он встретился с великим герцогом Анри и председателем палаты депутатов Фернаном Этженом. Но самое интересное случилось на пресс-конференции по итогам российско-люксембургских переговоров, в которой также принял участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Дело в том, что накануне посольство США в Люксембурге призвало руководство страны занять жёсткую позицию по вопросу присоединения Крыма к России в 2014 году и выразить её во время визита Дмитрия Медведева. По мнению американских дипломатов, именно в эти дни самое время потребовать от России изменить свою политику и «уйти из Крыма».

«Начните с изучения азов»

Российский премьер-министр такую наглость, разумеется, проглотить не имел права. Используя весьма красноречивые, но в то же время не выходящие за рамки дипломатических норм выражения, поставил на место «клерка» из посольства США, позволившего себе такой «окрик» в адрес Москвы. Медведев предложил ему взять учебник по международному праву и начать «изучение его азов». По словам премьера, раз этот человек находится на службе в посольстве, является дипломатом, ему эта информация будет весьма полезна. Отдельно он напомнил американскому служащему, что такое государственный суверенитет, и выразил надежду, что после прочтения соответствующей литературы у «клерка» «всё встанет в голове на место». «Я в этом сомневаюсь», – после небольшой паузы добавил Медведев.

Д. Медведев. Фото: www.globallookpress.com

Кстати, в том самом письме, направленном американской стороной Ксавье Беттелю, предлагалось «обсуждать с Россией» и другие вопросы. Например, права человека и керченский инцидент. Не обошлось и без упоминания крымских татар. Эта история в очередной раз доказала то, о чём давно говорят наши дипломаты, – США живут в какой-то своей реальности, в которой им позволено то, что нельзя другим. В конце концов, Владимир Путин уже заявил, что для нашей страны вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда, и обсуждать тут нечего.

Люксембург – за диалог России и Евросоюза

Что касается самих переговоров премьер-министров России и Люксембурга, экономическая повестка не была на первом плане. Хотя стоит отметить, что, несмотря на свои, мягко говоря, скромные размеры, Люксембург занимает пятое место среди всех государств по объему инвестиций в российскую экономику. Наиболее интересны для бизнесменов из этой страны такие сферы, как производство аккумуляторов и высокотехнологичного стекла. А вот товарооборот между двумя государствами весьма скромный, однако продолжает расти вопреки санкционной политике Запада против Москвы.

Россия уже давно живёт в этом режиме давления, всё меньше ощущая его. Тем не менее, Люксембург выразил желание помочь нашей стране наладить отношения с Евросоюзом. Дмитрий Медведев высоко оценил это стремление, отметив, что Ксавье Беттель готов взять на себя эту миссию, хотя отношение к такой позиции в мире не везде будет позитивным.

Ксавье Беттель. Фото: www.globallookpress.com

«В этом мире всё зависит от конкретных людей», – многозначительно сказал премьер-министр России. Сложно сказать, так ли это. Впервые коллега Медведева говорил о такого рода посредничестве ещё в 2015 году, и вот теперь снова поднял эту тему. Более того, пообещал и с Дональдом Трампом поговорить, поскольку, по мнению Беттеля, именно диалог и обмен точками зрения – это единственная возможность найти выход.

С надеждой на лучшие времена

В связи со сложившейся международной обстановкой зашла речь и о Договоре РСМД (ракет средней и меньшей дальности). Люксембургский премьер подчеркнул, что прекращение действия соглашения его беспокоит, поскольку исчезают инструменты, благодаря которым осуществляется контроль вооружений. Беттель обратил внимание, что даже в самые тревожные моменты «холодной войны» США и Россия (именно так было сказано) ради стабилизации ситуации в мире были готовы заключать договор о разоружении, а сейчас события разворачиваются с точностью до наоборот.

Поэтому я надеюсь, что мы снова вернемся к здравому смыслу, чтобы избежать новой гонки вооружений,

– заявил премьер-министр Люксембурга.

Люксембург. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Фото: www.globallookpress.com

Отдельно люксембургский премьер остановился на теме фашизма и Второй мировой войны. Он поблагодарил Россию за её огромный вклад в освобождение Европы, включая и Люксембург. Беттель вспомнил и о 167 молодых жителях страны, которые были вынуждены против своей воли воевать за Третий рейх, в армию которого они были насильно мобилизованы. Вернуться с полей сражений они не смогли. Их похоронили в Тамбовской области, администрации которой коллега Дмитрия Медведева также выразил благодарность.

Переговоры завершились подписанием сторонами протокола заседания российско-люксембургской комиссии по культурному сотрудничеству на 2019–2021 годы и совместной декларации о сотрудничестве в области модернизации экономик. По словам Медведева, второй документ у России подписан со многими странами, в том числе и из Евросоюза. Однако происходило это в лучшие времена. Будем надеяться, что они снова настанут, и не только в отношениях с Люксембургом.