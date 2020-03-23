Изучила Конго-Крымскую лихорадку, но не заметила коронавирус? Заражение врача из Ставрополя вызвало вопросы

Сейчас Ирина Санникова находится в реанимации. У неё подозревают коронавирусную инфекцию, пишет сайт "Блокнот Ставрополь" со ссылками на источники. Один из тестов уже оказался положительным. Его результаты стали известны 19 марта. Однако этого мало, чтобы поставить точный диагноз. Биоматериалы Санниковой для перепроверки послали в новосибирскую лабораторию.

Сообщается, что медики оценивают состояние коллеги-инфекциониста как "средней степени тяжести". Ей уже не требуется аппарат искусственной вентиляции лёгких, Санникова дышит самостоятельно.

Сайт приводит некоторые факты биографии Ирины Санниковой. Она с детства мечтала стать врачом, окончила мединститут, начала работать в одной из больниц Ленинграда. Позднее вместе с семьёй перебралась в Ставрополь. Профилем Ирины является гепатология. Несколько лет назад она стажировалась в Барселоне и Вене, изучая диагностику и лечение вирусных гепатитов. Ранее, в 1990-х, занималась Конго-Крымской лихорадкой. Коллега Санниковой Ольга Голуб рассказала, что Ирина не раз рисковала собой, чтобы спасти других.

СМИ задалось вопросом, как досконально изучившая Конго-Крымскую лихорадку врач-инфекционист не заметила у себя коронавирус? Почему она не ушла на карантин? В статье говорится, что за день до госпитализации Санникова читала лекции в медуниверситете, посещала поликлинику и региональный Минздрав.