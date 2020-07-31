Изучение Конституции школьниками, субсидии и помощь потерявшим вклады: Путин утвердил ряд поручений правительству

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции РФ. Глава государства поручил правительству изучить ряд предложений по изменениям в основном законе страны, которые не были учтены при подготовке поправок. Кроме того, кабмин должен представить предложения, направленные на выравнивание условий получения субсидий для оплаты услуг ЖКХ на территории страны, а также на оптимизацию получения российского гражданства. Кроме того, правительство и администрация президента должны рассмотреть вопрос об организации мероприятий для школьников и студентов по изучению Конституции.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами рабочей группы, занимающейся подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Совещание состоялось 3 июля 2020 года.

Так, глава государства поручил правительству страны до 1 октября рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ вместе с паспортом лицам, достигшим возраста 14 лет, а также тем, кто вступил в гражданство России.

Кроме того, до этой же даты кабмину и администрации президента поручено предоставить предложения, касающиеся организации и проведения для школьников и студентов регулярных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции.

Также до 1 октября правительство должно подготовить предложения по оптимизации получения российского гражданства.

«Проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приёме в гражданство РФ и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей, проработать совместно с администрацией президента РФ эти предложения в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019—2025 годы и представить их в установленном порядке», — говорится в сообщении.

РИА Новости

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ЖКХ

До 1 ноября правительство должно представить предложения, касающиеся выделения финансовой помощи бюджетам регионов, которая будет использована для софинансирования субсидий на оплату услуг ЖКХ. Эти инициативы должны быть направлены на «выравнивание условий получения указанной социальной поддержки на территории Российской Федерации».

В ходе встречи 3 июля обсуждалась тема условий, которые семьи в различных регионах должны выполнить, чтобы рассчитывать на субсидии. В частности, отмечалось, что жители Москвы могут рассчитывать на помощь в оплате услуг ЖКХ, если эта статья расходов превышает 10% от бюджета семьи, в то время как в ряде других, менее обеспеченных субъектов РФ, эта цифра порой достигает 22%.

Владимир Путин называл эту проблему «чрезвычайно важной и очень чувствительной для людей». По его словам, властям придётся принимать общее решение на законодательном уровне, чтобы поменять «отсечку обеспеченности семьи, когда она может претендовать на субсидию».

«Двигаться в этом направлении, безусловно, нужно. Самое главное, конечно, — повышать уровень доходов российских семей, тогда не нужно будет ничего субсидировать. Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот, у нас уровень доходов у людей снижается», — говорил Путин.

Вклады в банках

К октябрю премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина должны будут представить доклад о мерах дополнительной поддержки граждан, потерявших вклады в банках.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в сообщении.

В ходе встречи депутат Госдумы Валерий Гартунг предложил проработать юридические инструменты, которые позволят помочь вкладчикам, лишившимся своих накоплений. Речь шла о 192 тыс. граждан, в частности, потерявших средства в банке «Югра».

Поправки в Конституцию

Глава государства также поручил правительству вместе с рабочей группой к 15 декабря рассмотреть обращения об изменениях в основной закон страны, которые не были учтены при подготовке поправок.

«Правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, изменения в основной закон страны поддержали 77,92% участников.

Россиянам предлагалось ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

3 июля Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесёнными в неё поправками, которые вступили в силу на следующий день.

«Хотел бы ещё раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор. Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым», — заявлял глава государства.