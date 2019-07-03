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Израилю выставили таймер? Американские "хищники" закружили над Персидским заливом

03 июля 2019, 01:24  •  10 • В мире
В СМИ появилась информация, что США направили в Персидский залив 12 истребителей F-22. При этом появление американских хищников на Ближнем Востоке анонсировалось еще в конце июня. Сообщалось, что F-22 будут находиться на военной базе вблизи границ Ирана, с которым у США резко обострились отношения. При этом ранее в Иране заявили, что в случае возможной атаки американцев по Ирану Израиль будет уничтожен в течении получаса.
Двенадцать истребителей F-22 были переброшены в Персидский залив, сообщает Fox News. Информация о том, что США направляют "хищников" на Ближний Восток, появилась в конце июня. Тогда говорилось, что истребители пятого поколения будут размещены на катарской военной базе близ Ирана, с которым у американцев обостряются отношения.
Кроме того, были опубликованы фотографии по меньшей мере трех F-22 на взлетно-посадочной полосе. Сейчас стало известно, что число переброшенных истребителей как минимум в четыре раза больше.
"США впервые перебросили на базу в Катаре истребители пятого поколения F-22", - говорилось в сообщении от представителей оборонных структур США.
Напомним, что отношения между США и Ирана за последнее время резко обострились. Американский президент уже отдавал приказ о нанесении авиаудара по иранской территории, однако в последний момент его отозвал.
При этом в Иране не спешат идти на поводу у Вашингтона. Как ранее заявил глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджаба Золнур, в случае агрессии США Израилю "останется существовать всего полчаса".

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