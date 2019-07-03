Израилю выставили таймер? Американские "хищники" закружили над Персидским заливом

Двенадцать истребителей F-22 были переброшены в Персидский залив, сообщает Fox News. Информация о том, что США направляют "хищников" на Ближний Восток, появилась в конце июня. Тогда говорилось, что истребители пятого поколения будут размещены на катарской военной базе близ Ирана, с которым у американцев обостряются отношения.

Кроме того, были опубликованы фотографии по меньшей мере трех F-22 на взлетно-посадочной полосе. Сейчас стало известно, что число переброшенных истребителей как минимум в четыре раза больше.

"США впервые перебросили на базу в Катаре истребители пятого поколения F-22", - говорилось в сообщении от представителей оборонных структур США.

Напомним, что отношения между США и Ирана за последнее время резко обострились. Американский президент уже отдавал приказ о нанесении авиаудара по иранской территории, однако в последний момент его отозвал.

При этом в Иране не спешат идти на поводу у Вашингтона. Как ранее заявил глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджаба Золнур, в случае агрессии США Израилю "останется существовать всего полчаса".