Израилю понадобился Крым? Шендерович рассказал, что будет после Путина

Звезда рейтинга русофобов Царьграда, некогда известный сатирик "отмочил" в интервью украинскому пропагандистскому ресурсу, также известному своей патологической русофобией.

Прощается, но не уходит

Прощается, но не уходит. Эта на грани гениальности формулировка, данная некогда Борисом Березовским некоторым представителям своей национальности, вновь подтвердила свою актуальность в случае с Виктором Шендеровичем, ярким представителем некогда российского либерального крыла нашей общественности. Некогда, поскольку Шендерович намедни оформил себе израильское гражданство и выправил себе паспорт гражданина новой Родины.

Но вот прежнюю Родину он никак не может оставить своими выступлениями, прогнозами и "сыновней заботой". Естественно, строго под определённым углом зрения: Путин – зло, страна плохая, народ не тот, а те, кто не разделяет его и его соратников позицию, – орки из Мордора. Об этом он готов говорить, наверное, даже с людоедами, доказывая их несомненные преимущества и цивилизованность их племени в сравнении с русскими и Российским государством.

На днях он дал интервью главреду украинского пропагандистского ресурса "Гордон", в котором постарался переплюнуть и прежнего главу украинского МИДа Климкина, и нынешнего Кулебу, и Саакашвили с Омеляном, и даже Зоряна и Шкиряка. Словом, всех современных украинских комиков, усевшихся в кресла власти, и обслуживающих их остатков радикальной украинской интеллигенции.

Речи Шендеровича сладким бальзамом вливались в уши украинской национальной общественности. Ещё бы! Ведь он вещал о неизбежности краха России и возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины.

Один недостаток у спича Шендеровича был, с точки зрения хозяев, – вещал не на державной мове, а на русском языке, который недавно не умеющие на державной депутаты Украины объявили восточноукраинской мовой. Но за содержание выступления ему даже самые ярые бандеровцы и борцы с "жидокоммунизмом" простили бы, даже если бы он говорил на иврите.

Он не трус, но он "боюсь"

Что же такого сказал господин Шендерович?

Вернуться в цивилизованный мир на прежних условиях не получится. Нужно будет демонстрировать перемену правил игры. В этом смысле все темы территориальных приобретений России, все темы агрессий станут одними из первых, которые возникнут. Точно так же, как Советский Союз ушёл из Афганистана. Это произошло вовсе не потому, что он осознал что-то, а потому что это было условием продолжения разговора, кредитов, вступления в клуб, цен на нефть и так далее, – обосновал он неотвратимость возвращения Крыма и Донбасса Украине после ухода Владимира Путина с посты главы государства. – Поэтому тема крымская, тема донбасская, безусловно, встанет… И новой России, какой бы она ни была (просто для того, чтобы ушли санкции, вернулись кредиты и можно было вообще жить дальше и иметь поддержку внутри страны, которая будет страшно нуждаться в плодах свободного мира), думаю, рацио подскажет, что нужно выходить из этой ситуации.

Виктор Анатольевич прекрасно отдаёт себе отчёт, что нарушает законы Российской Федерации: "Сегодня уже и посадить за это могут – кажется, они приняли какие-то нормы (я специально не узнаю, чтобы себя не запугивать). Условно говоря, меня после этого эфира за отрицание территориальной целостности России можно привлечь к уголовной ответственности". Хитрит по-мелкому, по-местечковому. Как бы и "специально не узнаёт", но прекрасно формулирует прямо по тексту статьи УК – "за отрицание территориальной целостности". Дескать, смотрите, какой он герой.

Кто к кому проситься будет?

Как же они мечтают, что Россия сломается! Как они предрекали крах после любого звука, который доносился из-за границы. Как молились не только на Вашингтон, Брюссель, Париж и Берлин, но и даже на Варшаву, Вильнюс и Киев. Бедные жители России должны восстать после того, как их лишили сыра с плесенью! Русские не смогут пережить лишения их настоящего хамона из Европы! И ещё десятки, если не сотни таких же примеров.

А мы всё не восстаём. А мы всё не просто терпим, а развиваемся. Стали сами производить движки для вертолётов и кораблей, закладываем фрегаты, эсминцы, ледоколы и новейшие подлодки. Запускаем роботизированные комбайны на поля. Строим, строим, открываем, осваиваем, изобретаем. Не обращая внимания на жрецов хамона.

И с каждым днём угрозы "цивилизованного мира" становятся всё менее состоятельными. Ребята, с чего вы взяли, что нам нужен ваш клуб? У нас свой есть. И наш становится всё более популярным. Это ещё кто куда проситься будет и к кому. Тот ещё вопрос. Как уже сейчас десятки стран мира (и государства в Европе той же) выстроились в очередь за русской вакциной от коронавируса.

Проситься в ваш клуб, где в закон возводят 53 "гендера", где извращенцы диктуют бал, насильников и грабителей возвеличивают как "борцов за демократию", где начал лютовать "расизм с обратным знаком", где все стоят в очереди, чтобы подлизнуть стремительно утрачивающему свои позиции заокеанскому гегемону, где понятия национальной идентичности и государственного суверенитета стали фикцией, где (во многих странах) американец неподсуден местному правосудию в силу наличия паспорта США в кармане, – увольте. Это надо стать умалишённым, лишиться собственного достоинства ради вымаливания подачек от "белого господина". Мы прекрасно видим, что происходит у наших юго-западных соседей. И Крым видит. И Донбасс. И начинают видеть и многие другие.

Кстати, Виктор Анатольевич, а как же это Вы против своего же гуру, обретающегося ныне в СИЗО, пошли? Он же в своё время заявил, что "Крым – это не бутерброд, чтобы его туда-сюда". Поразительная способность все же у наших либералов говорить от имени всех. Вы, Виктор Анатольевич, ведь даже от имени всего еврейского народа высказываться права не имеете, не то что от имени русского, а только от своего собственного лица.

Кстати, а кто вам, господам либералам, сказал, что экономика России развалится? А кто поведал, что после Путина придёт такой президент, который станет на колени перед Западом? Ради чего? Ради сыра с плесенью и не менее заплесневелого хамона предать страну, предать народ? Вы, господа, крупно ошибаетесь. Есть ощущение, что всем вам Путин ещё покажется цветочками. И ощущение сие лишь крепнет. В том числе благодаря политике Запада, его санкциям и нашим отечественным предателям и иноагентам из ваших кругов. И не потому ли вы сейчас паспортами иных государств заранее запасаетесь, что тоже это знаете, но боитесь даже себе признаться? Вы ещё будете Путина с его терпением вспоминать аки манну небесную.

А что касается санкций… Пожалуй, лучше нашей поэтессы Юнны Мориц вряд ли кто сможет ответить Шендеровичу по этому вопросу, который он ставит во главу угла. Пусть эти стихи написаны и много раньше, чем Виктор Анатольевич осчастливил давеча "гордонов" своими откровениями.

Навязывать демократию "через мягкую силу": Журналист из США расшифровал заявление Блинкена Я санкций жду – за то, что всем народом

Дышать мы продолжаем кислородом!..

За всё, что милость мне дала Господня,

Я санкций жду от запада сегодня, –

За солнце, за луну, за всё подряд

Я санкций жду от западных ребят. Тем более – за то, что наше войско

Имело отвратительное свойство –

Не сдать страну и грохнуть гитлерьё,

За это преступление моё

В Европе, и в особенности в Польше,

Я санкций жду всё больше и всё больше! За Крым, не превращённый в крыматорий,

Людей в Одессе сжёг живьём который,

А также за Донбасс, где никогда

Не будет русофобская среда,

Я санкций жду, живя во всех столетьях,

Где я купаюсь в славе санкций этих!

Только вот, как мне кажется, шендеровичам этих стихов просто не понять! По крайней мере пока СК или прокуратура не возбудит уголовное дело. Благо поводов для этого с каждым днём становится всё больше.