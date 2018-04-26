Израилю мало не покажется, если он ударит по С-300 в Сирии

Российский Генштаб заявил о планах поставить в ближайшее время Сирии новые средства противовоздушной обороны.

«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — сказал в среду на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

О возможности поставок Дамаску систем С-300 «Фаворит» российские военные и дипломаты вновь всерьёз заговорили после удара крылатыми ракетами 14 апреля США и их союзников по Сирии.

Вопрос о поставке в Сирию С-300 ещё не решен, заявил в понедельник в Пекине глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не могу сказать, что он решен», — сказал Лавров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Сирийским ПВО понадобится до 12 дивизионов С-300 для прикрытия воздушного пространства, сообщил ранее «Интерфаксу» бывший заместитель главкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его словам, для подготовки сирийских специалистов понадобится не больше трех месяцев.

В среду посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, заявил, что «где-то уже месяц тому назад (начали) работать системы С-300 в Сирии».

Так какие же системы ПВО всё же собирается поставлять Минобороны в Сирию, и насколько эффективно они смогут прикрыть сирийское небо от ударов самой сильной армии мира — США?

— В заявлении генштаба есть небольшая оговорка, — рассказывает замдиректора центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Владимир Шварёв. — Конечно, новинок в сфере ПВО Россия в Сирию поставлять не будет. Просто С-300 до сих пор не было на вооружении армии Сирийской арабской республики. Поэтому новинки они для них, а не для нас, конечно. В России, к слову, С-300 уже сняты с производства, идёт их постепенная замена на С-400.

С-400 вряд ли мы будем поставлять. Эта система дорогая и необходима нам самим. Но и С-300 достаточно, чтобы поставить на место Израиль и других «охотников» побомбить по своему усмотрению сирийскую территорию. В Сирии присутствуют российские средства ПВО, такие как «Квадрат», «Бук», С-125 и т. д. Незадолго до удара США 14 апреля мы поставили Башару Асаду системы «Панцирь-с1». Это зенитный ракетно-пушечный комплекс малой дальности. Поставили порядка 40 таких систем. Они уничтожают ракеты, самолёты и прочие летательные аппараты на подлёте, в ближней зоне.

В России сейчас их используют вместе с системами С-400 именно в качестве прикрытия от возможных ударов из ближних зон. Я думаю, что теперь ранее поставленные комплексы «Панцирь» будут прикрывать в Сирии С-300.

«СП»: — В том числе от возможных ударов Израиля, которыми тот недавно пригрозил Башару Асаду?

— Если С-300 будут поставлены, я глубоко сомневаюсь, что Израиль просто решится бить по территории Сирии. Если сирийские расчёты научатся координировать действия систем «Панцирь-с1» и С-300, то это будет непробиваемая противовоздушная защита.

«СП»: — Так всё же поставим мы С-300 или нет?

— Сначала было очень чёткое заявление, что этот вид зенитно-ракетных комплексов в Сирию будет поставлен. Теперь политики и военные отвечают более уклончиво. Тут, наверно, идёт какая-то политическая игра. Возможно, тот же Израиль чего-то требует от России. Но я считаю, что С-300 всё равно неизбежно будут поставлены. У нас контракт с Сирией на их поставку, кстати, был подписан ещё до начала войны в этой стране 8 лет назад. И именно по просьбе Израиля этот контракт с нашей стороны был приостановлен. Сейчас мы как бы сделали полшага назад, но на конечном результате это не отразится.

«СП»: — Звучат гипотезы, что С-300 уже на вооружении сирийской армии, и именно они сбивали «умные» ракеты Трампа.

— Такими данными я не располагаю. Думаю, если бы С-300 и правда были там, они не прозевали бы ни одной ракеты из тех, что были выпущены американцами во время последнего массированного удара по Сирии. Соответственно, если верить информации Минобороны России, а я ей в данном случае доверяю, такой неплохой результат был достигнут с помощью преимущественно систем «Панцирь-с1». Но и у устаревших «Буков», С-125 процент поражения ракет противника был более 50.

«СП»: — Могут ли пострадать наши системы С-300 от миномётов или снарядов террористов или диверсионных групп?

— Если они будут прикрыты «Панцирями», то нет, поскольку эти системы предназначены, в том числе, и для уничтожения миномётных снарядов. Хотя их уничтожить сложнее, чем снаряды, выпущенные из более дальнобойных систем.

Повторяю, свой прогноз: Сирии мы поставим С-300, обеспечим им защиту на момент развёртывания этих систем, дообучение расчётов (частично, по моим данным, сирийцы уже научены пользоваться этими ЗРК). А если у Сирии будут С-300, нам самим особенно вмешиваться, чтобы сбивать американские или израильские ракеты, не придётся. Да американцы и сами подумают несколько раз, стоит ли им наносить удары.

— С-300 уже были в Сирии в момент, когда ситуация в этой стране была крайне непростой, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — Тогда это были комплексы, принадлежавшие минобороны России. Потом их свернули. Я сомневаюсь, что С-300 нам теперь удастся поставить Сирии быстро. На это уйдёт не меньше года. Наверно, единственное, что мы можем оперативно сделать — развернуть собственные комплексы. При этом надо помнить, что С-300 работают в основном не по крылатым ракетам, а по их носителям, а так же по баллистическим ракетам средней и малой дальности.

Чтобы бороться с более мелкими целями есть комплексы типа «Бук». Думаю, что Россия может усилить поставками их группировку в сирийской армии. Возможно, будут дополнительные поставки систем «Панцирь», «Тор». Эти комплексы так же эффективны, могут поражать одновременно несколько целей, причём будучи на ходу. И к тому же они дешевле, чем С-300.

Но надо понимать, что Сирии для того, чтобы выстроить высокоэффективную систему ПВО, нужны ещё так называемые межвидовые РЛС, которые будут обеспечивать контроль воздушного пространства страны, выдавая информацию комплексам ПВО. А поскольку сейчас рассматривается вопрос о включении Сирии и Ирана в ШОС, то велика вероятность, что в будущем будет поставлен вопрос о создании совместной системы обороны между Сирией и Ираном. Иран, как известно, является союзником Сирии. И на территории Сирии и Ирана будет создана система эшелонированной системы ПВО. Но на всё это нужно время.

«СП»: — Что в таком случае может быть в случае нового массированного удара США и их союзников по Сирии в ближайшее время?

— Да, такая вероятность есть. Американцы в случае необходимости могут ударить не сотней ракет, а сотнями. И тогда единственное, что сможет сделать Россия — развернуть свои современные комплексы ПВО, чтобы прикрыть как собственных граждан на территории Сирии, так и самих сирийцев.

При этом США и их союзники должны чётко понимать, что сбиваться будут не только ракеты, но и их носители. И вот в этом случае такие комплексы, как С-400, С-300 будут крайне эффективны и отработают по полной.

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