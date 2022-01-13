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Израильский премьер попросил Путина рассказать о "переговорах века". Президент не отказал
13 января 2022, 17:40 • 34 • Политика
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Беннет проявил интерес к переговорам России и США. Премьер Израиля попросил Путина рассказать об инициативах Москвы о гарантиях безопасности, а также о работе по этой теме с США и НАТО.
- указано в сообщении Кремля.
Стороны также поговорили о взаимодействии России и Израиля в Сирии. Диалог коснулся урегулирования на Ближнем Востоке и ситуации вокруг ядерной программы Ирана.
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