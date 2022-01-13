Израильский премьер попросил Путина рассказать о "переговорах века". Президент не отказал

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беннет проявил интерес к переговорам России и США. Премьер Израиля попросил Путина рассказать об инициативах Москвы о гарантиях безопасности, а также о работе по этой теме с США и НАТО.

Президент России информировал (Беннета. - Прим.ред.) по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей,

- указано в сообщении Кремля.

Стороны также поговорили о взаимодействии России и Израиля в Сирии. Диалог коснулся урегулирования на Ближнем Востоке и ситуации вокруг ядерной программы Ирана.