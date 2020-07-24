Израильский истребитель оказался американским: Пассажиры засняли натиск F-15 над Сирией

Иранский пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за опасного манёвра истребителя F-15, в результате чего пострадали несколько человек. Изначально сообщалось, что за это несёт ответственность ВВС Израиля, но, по новой информации, это был истребитель ВВС США.

Инцидент произошёл в воздушном пространстве Сирии. Работавшие в паре истребители F-15 устроили опасные манёвры рядом с иранским пассажирским судном авиакомпании Mahan Air, летевшим в Бейрут. Один из истребителей опасно сблизился с авиалайнером, и его экипажу пришлось совершить резкий манёвр для уклонения, в результате которого пострадали пассажиры. В итоге самолёт сел в Дамаске, где пострадавшим была оказана медицинская помощь.

На видео, снятом пассажирами иранского самолёта, зафиксировано, как небольшая точка в небе быстро приближается к авиалайнеру, превращаясь в истребитель. А в салоне самолёта можно увидеть мужчину с окровавленным лицом, а также другого пострадавшего, который лежит на полу, по-видимому, без сознания.