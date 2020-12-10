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Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт

10 декабря 2020, 07:25  •  464 • В мире
Израильский генерал Хаим Эшед "слил" договор США с… пришельцами. По его словам, власти Израиля и Соединённых Штатов имеют дела с инопланетянами уже в течение многих лет. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт Елена Серова: "По-моему, это бред".
Герой России, лётчик-космонавт, депутат Госдумы РФ Елена Серова прокомментировала "сенсацию" бывшего начальника израильской космической безопасности, а ныне профессора Хаима Эшеда, который ранее заявил о существовании инопланетян.
Более того, по словам последнего, человечество уже вступило в контакт с пришельцами. Так, представители руководства США якобы даже заключили соглашение с членами некой инопланетной цивилизации.
Данный межвидовой договор, в частности, предполагает создание совместной секретной подземной базы на Марсе. Эшед уверяет, что власти Израиля и Соединённых Штатов имеют дела с пришельцами уже в течение многих лет.
Он именует данную инопланетную организацию "галактической федерацией". По словам генерала, её цель заключается в исследовании так называемой "ткани вселенной".
Он добавил, что пришельцы пока хотят оставаться тайной для большей части жителей Земли, поскольку человечеству ещё необходимо развиться и достичь более высокой стадии понимания того, что такое космос и космические корабли.
Серова в беседе с корреспондентом Царьграда выразила недоумение в связи с данным заявлением израильского профессора.
Он кто, начальник израильской космической безопасности? Есть такая - израильская космическая безопасность? Надо понять, кто это. Может, какая-то первоапрельская шутка была, её взял кто-то и прокомментировал. Надо изучить вопрос подробнее… звучит как-то несерьёзно. Надо понять, что это. Ну какие базы на Марсе, по-моему, это бред, - подчеркнула депутат.
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