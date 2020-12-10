|
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт
10 декабря 2020, 07:25 • 464 • В мире
Израильский генерал Хаим Эшед "слил" договор США с… пришельцами. По его словам, власти Израиля и Соединённых Штатов имеют дела с инопланетянами уже в течение многих лет. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт Елена Серова: "По-моему, это бред".
Герой России, лётчик-космонавт, депутат Госдумы РФ Елена Серова прокомментировала "сенсацию" бывшего начальника израильской космической безопасности, а ныне профессора Хаима Эшеда, который ранее заявил о существовании инопланетян.
Более того, по словам последнего, человечество уже вступило в контакт с пришельцами. Так, представители руководства США якобы даже заключили соглашение с членами некой инопланетной цивилизации.
Данный межвидовой договор, в частности, предполагает создание совместной секретной подземной базы на Марсе. Эшед уверяет, что власти Израиля и Соединённых Штатов имеют дела с пришельцами уже в течение многих лет.
Он именует данную инопланетную организацию "галактической федерацией". По словам генерала, её цель заключается в исследовании так называемой "ткани вселенной".
Он добавил, что пришельцы пока хотят оставаться тайной для большей части жителей Земли, поскольку человечеству ещё необходимо развиться и достичь более высокой стадии понимания того, что такое космос и космические корабли.
Серова в беседе с корреспондентом Царьграда выразила недоумение в связи с данным заявлением израильского профессора.
464
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 декабря 2020, 04:05
|
08 декабря 2020, 11:25
|
08 декабря 2020, 02:15
|
04 декабря 2020, 09:15
|
07 декабря 2020, 01:30
|
04 декабря 2020, 10:15
|
06 декабря 2020, 09:00