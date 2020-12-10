Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт

Герой России, лётчик-космонавт, депутат Госдумы РФ Елена Серова прокомментировала "сенсацию" бывшего начальника израильской космической безопасности, а ныне профессора Хаима Эшеда, который ранее заявил о существовании инопланетян.

Более того, по словам последнего, человечество уже вступило в контакт с пришельцами. Так, представители руководства США якобы даже заключили соглашение с членами некой инопланетной цивилизации.

Данный межвидовой договор, в частности, предполагает создание совместной секретной подземной базы на Марсе. Эшед уверяет, что власти Израиля и Соединённых Штатов имеют дела с пришельцами уже в течение многих лет.

Он именует данную инопланетную организацию "галактической федерацией". По словам генерала, её цель заключается в исследовании так называемой "ткани вселенной".

Он добавил, что пришельцы пока хотят оставаться тайной для большей части жителей Земли, поскольку человечеству ещё необходимо развиться и достичь более высокой стадии понимания того, что такое космос и космические корабли.

Серова в беседе с корреспондентом Царьграда выразила недоумение в связи с данным заявлением израильского профессора.