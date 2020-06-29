Израильский эксперт оценил последствия аннексии территорий Палестины

Анонсированное на начало июля распространение израильского суверенитета на районы Западного берега реки Иордан приведет к крупным финансовым потерям, осложнит израильский экспорт и не улучшит финансового положения самих поселенцев, сообщил в интервью РИА Новости израильский экономист, бывший заместитель генерального директора министерства энергетики Израиля Константин Блюз.

"Если рассматривать ситуацию в вакууме, аннексия – игра дорогостоящая, а в условиях тяжелейшего дефицита бюджета и снижения ВВП (от 5% до 10%), полноценная аннексия обойдется в звонкую копеечку ... Несомненно, стоимость и убытки будут немалыми", - считает эксперт.

Одностороннее распространение израильского суверенитета даже на часть территорий Западного берега может привести к санкциям со стороны Евросоюза и ряда арабских стран, которые, в свою очередь, по мнению экономиста, могут нанести болезненный удар по экспорту израильских товаров.

"Не секрет, что израильская продукция продаётся везде, в том числе и в мусульманских странах. Причем это не только товары мировых компаний, производимые в Израиле (Intel, Cisco), или фармацевтические бренды, но и многие другие, связь которых с Израилем не афишируется. Местные власти часто смотрят на это сквозь пальцы. Разумеется, жесткое неприятие аннексии может привести к ужесточению проверок, и, в свою очередь, к падению продаж израильских компаний", - предупреждает Блюз.

Специалист не исключает введение специальной маркировки на продукцию израильских компаний, в том числе на продукцию предприятий, работающих с поселениями. Несмотря на то, что влияние этой экономической меры не столь значительно, "в мире жестокой конкуренции, подстегиваемой кризисом, даже самое маленькое клеймо может привести к понижению конкурентоспособности наших товаров, когда при прочих равных условиях заказчик может предпочесть не связываться с Израилем", - считает экономист.

Распространение суверенитета и замена армейской администрации, действующей в поселениях, на обычные органы власти, вряд ли приведёт к улучшению положения самих поселенцев, поскольку, с точки зрения экономиста, они могут потерять некоторые льготы, которыми пользуются сегодня.

"Что же касается рядового поселенца – вряд ли он выиграет от изменения статуса – потеряется эксклюзивность положения "первопроходца", благодаря которому государство выдавало на спорных территориях разнообразные "плюшки", - рассказал эксперт.

Основными бенефициарами при распространении суверенитета могут стать компании, работающие в сфере недвижимости, которые, с точки зрения эксперта, рассчитывают на то, что смена военной администрации на гражданскую облегчит получение разрешения на строительство в поселениях.

"Аннексия – прежде всего проект в сфере недвижимости. В ней замешаны громадные интересы лидеров поселений и строительных компаний. На сегодняшний день, пока спорные территории управляются военными "генерал-губернаторами", выдача разрешений на строительство сильно затруднена, и аннексия, по замыслу многих, даст возможность в ускоренном порядке утвердить строительство десятков тысяч единиц жилья – огромный куш по израильским меркам. Однако здесь, возможно, поселенцев ожидает некоторое разочарование – гражданская бюрократия немногим лучше военной", - рассказал Блюз.

В случае распространения израильского суверенитета лишь на небольшую часть еврейских поселений Западного берега экономические последствия могут быть менее дорогостоящими, поскольку сопротивление палестинцев может оказаться более слабым, а работающие сегодня в еврейских поселениях израильские арабы, по мнению эксперта, вряд ли откажутся от работы в Израиле, не желая терять возможности заработка с учетом того, что палестинская экономика находится в еще более серьезном кризисе.

"Арабская рабочая сила вряд ли исчезнет, тем более надолго. Как уже было сказано, палестинская экономика в тяжелом состоянии; в период коронавируса ПА предложила компенсацию около $150-$200 в месяц за потерю работы в Израиле – большинство арабских рабочих ею пренебрегли и по возможности выходили на работу в Израиле, где минимальная заработная плата - $1500. Так что помешать им может только политическое решение ПА, но оно может привести к краху самой автономии", - заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.