|
Израильский депутат указал на провал "Моссада": "То ли ржать, то ли плакать"
29 октября 2020, 23:25 • 13 • В мире
Аппликаторы для тестирования на COVID-19, доставленные в Израиль, оказались вагинальными, сообщил в соцсетях рассказал депутат израильского парламента Андрей Кожинов. "То ли ржать без остановки, то ли плакать от осознания факторов, которые влияют на всю борьбу с короной", - отметил он.
Израильский депутат Андрей Кожинов высмеял провал разведки страны, которая привезла партию не тех палочек для проведения теста на коронавирус. К дефициту аппликаторов привело решение Минздрава страны использовать систему, при которой у каждого пациента берутся три мазка - из горла и каждой ноздри.
Поисками аппликаторов занялись в том числе агенты "Моссада".
Спецслужбы в итоге привезли партию палочек для забора материала. Но медики столкнулись с тем, что в результатах обследуемых стали фиксироваться странности.
Об этом на странице в соцсетях рассказал политик Андрей Кожинов. Он добавил, что палочками продолжали пользоваться, пока кто-то из специалистов не упёрся и не проверил досконально.
В результате выяснилось, что мазки брались вагинальными аппликаторами.
Депутат признался, что такие открытия его обескураживают: "То ли ржать без остановки, то ли плакать от осознания факторов, которые влияют на всю борьбу с короной".
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 октября 2020, 16:05
|
25 октября 2020, 13:05
|
29 октября 2020, 02:20
|
27 октября 2020, 18:15
|
26 октября 2020, 00:05
|
27 октября 2020, 04:30
|
25 октября 2020, 14:55