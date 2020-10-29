Израильский депутат указал на провал "Моссада": "То ли ржать, то ли плакать"

Израильский депутат Андрей Кожинов высмеял провал разведки страны, которая привезла партию не тех палочек для проведения теста на коронавирус. К дефициту аппликаторов привело решение Минздрава страны использовать систему, при которой у каждого пациента берутся три мазка - из горла и каждой ноздри.

Поисками аппликаторов занялись в том числе агенты "Моссада".

Спецслужбы в итоге привезли партию палочек для забора материала. Но медики столкнулись с тем, что в результатах обследуемых стали фиксироваться странности.

Об этом на странице в соцсетях рассказал политик Андрей Кожинов. Он добавил, что палочками продолжали пользоваться, пока кто-то из специалистов не упёрся и не проверил досконально.

В результате выяснилось, что мазки брались вагинальными аппликаторами.

Депутат признался, что такие открытия его обескураживают: "То ли ржать без остановки, то ли плакать от осознания факторов, которые влияют на всю борьбу с короной".