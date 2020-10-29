Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / В мире

Израильский депутат указал на провал "Моссада": "То ли ржать, то ли плакать"

29 октября 2020, 23:25  •  13 • В мире
Аппликаторы для тестирования на COVID-19, доставленные в Израиль, оказались вагинальными, сообщил в соцсетях рассказал депутат израильского парламента Андрей Кожинов. "То ли ржать без остановки, то ли плакать от осознания факторов, которые влияют на всю борьбу с короной", - отметил он.
Израильский депутат Андрей Кожинов высмеял провал разведки страны, которая привезла партию не тех палочек для проведения теста на коронавирус. К дефициту аппликаторов привело решение Минздрава страны использовать систему, при которой у каждого пациента берутся три мазка - из горла и каждой ноздри.
Поисками аппликаторов занялись в том числе агенты "Моссада".
Спецслужбы в итоге привезли партию палочек для забора материала. Но медики столкнулись с тем, что в результатах обследуемых стали фиксироваться странности.
Об этом на странице в соцсетях рассказал политик Андрей Кожинов. Он добавил, что палочками продолжали пользоваться, пока кто-то из специалистов не упёрся и не проверил досконально.
В результате выяснилось, что мазки брались вагинальными аппликаторами.
Депутат признался, что такие открытия его обескураживают: "То ли ржать без остановки, то ли плакать от осознания факторов, которые влияют на всю борьбу с короной".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 13:20
Закрылись уже навсегда: Профессор предсказал Чехии 2000 мёртвых в день к концу ноября
29 октября 2020, 00:30
The Guardian оскорбила Рамзана Кадырова, рассказывая о Хабибе
29 октября 2020, 11:30
В Карабахе стало трудно дышать: Азербайджан неделями не забирает своих погибших
29 октября 2020, 17:55
"В каждом органе было воспаление": Парень чудом выжил после "бессимптомного" COVID-19
29 октября 2020, 00:30
Возвращение Обамы: Американцы увидели своё будущее
29 октября 2020, 11:30
Литва – продвижение наверх людей, утративших всякие ценности
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии...
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разг...
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги за...
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СС...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.