Израильский бизнес по-пластунски пробрался на нефтяные поля Сирии • 71 • Аналитика

На днях турецкая газета Yeni Safak приоткрыла завесу тайны, витающей над нефтяными месторождениями Сирии. Как оказалось, все права на сотни нефтяных скважин в Румелайне, Эс-Сувейде, Кебейбе, Меркеде, Тишрине, Аль-Джебсе, Шедади, Аль-Омаре, Аль-Танаке, Конико, Аль-Джефре и Дейро переданы израильской компании Global Development Corporation (GDC).



Дональд Трамп меняет позицию

Впервые информация об этой сделке промелькнула в американской газете Los Angeles Times ещё в начале лета. Сообщалось, что некий курдский чиновник ведет переговоры с израильской компанией о передаче ей прав на эксплуатацию контролируемых Отрядами народной обороны Курдистана (YPG) нефтяных месторождений и последующей продажи добытой нефти.





Позднее в интервью газете İsrael Hayom израильский бизнесмен Мордехай Хана подтвердил наличие соглашения между курдами и его компанией. Хана сделал это с большим пафосом. «В настоящее время «Демократические силы Сирии» контролируют 11 нефтеносных районов. В этом регионе находится большая часть сирийской нефти. Я не хочу, – говорил бизнесмен соотечественникам, – чтобы эта нефть досталась Ирану или режиму Асада. Когда администрация Трампа даст добро, мы начнем экспортировать эту нефть по справедливым ценам и использовать ее для построения и защиты демократической Сирии».



Иными словами, в июле, когда Хана «засветил» сделку, президент США Дональд Трамп её ещё не одобрил. К этому времени, кстати, Соединённые Штаты контролировали 27,6% сирийской территории. Самым большим регионом американских владений здесь были курдский кантон Роджава, район города Манбидж на западном берегу Евфрата и нефтяные поля в пустыне к востоку от этой реки.



Трамп долгое время говорил об окончательном выводе американских войск из Сирии (нескольких тысяч спецназовцев, разведчиков и артиллеристов), потом попритих. Стал частить противоречивыми заявлениями. В конце концов, озвучил окончательное решение: оставить в Сирии часть американских военных, чтобы сохранить контроль над нефтяными месторождениями.



Об этом Трамп заявил журналистам 2 ноября на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссисипи. «Мы оставили солдат, так как сохраняем нефть, – подтвердил Трамп недавнее сообщение главы Пентагона. – Патрулировать границу в Сирии могут другие… Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину».



Впервые об изменении американской позиции по выводу войск из Сирии объявил в конце октября на специально созванной пресс-конференции министр обороны США Марк Эспер. «Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил в Дейр-эз-Зоре, – сказал Эспер представителям СМИ. – Это механизированные части и другие войска (турецкое агентство Anadolu сообщило о переброске в провинцию 300 военнослужащих, бронетехники, тяжелого вооружения), и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать – ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство») и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту».



Эспер предупредил: Соединённые Штаты при помощи преобладающей военной силы ответят любой группе, которая будет «угрожать безопасности наших сил там».





«По справедливой цене»

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман дополнил слова шефа тем, что разработкой нефтяных месторождений в северо-восточной Сирии займутся американские компании, а доходы от продажи нефти получат курдские «Сирийские демократические силы». О том, что в открывающемся проекте есть другие интересанты вроде израильской GDC, Хоффман скромно умолчал.



Меж тем Yeni Safak приводит любопытные подробности. Оказывается, израильская компания GDC, не дожидаясь одобрения Трампом её сделки с курдами, начала работать на нефтяных полях Сирии — ещё в июне. Текущая добыча сырой нефти сейчас здесь составляет порядка 125 тысяч баррелей в сутки. В перспективе её хотят довести до 400 тысяч баррелей. Цена за метрическую тонну (она равна семи баррелям) колеблется в диапазоне 160-240 долларов США, или 22-35 долларов за баррель.



Очень знакомые цифры. Помнится, в начале сирийского кризиса, когда на нефтяные поля сели террористы из ИГ, нефть автоцистернами пошла в Турцию именно по такой цене. Тогда, как свидетельствовали СМИ, ею торговало семейство Эрдогана. Теперь Турция отсечена от нефтяных месторождений узким приграничным коридором, где она оттесняет курдов от своей территории. А нефтяным караванам ничего не остаётся, как повернуть на юг, через Ирак в Иорданию и Израиль. Этот маршрут полностью подконтролен американским военным.



Когда международное право – не для всех

Российский МИД резко осудил решение американцев оставить своих военных на нефтяных полях Сирии. Министр Лавров назвал действия Вашингтона противоречащими международному праву и напомнил: «США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР». Нет юридических прав на нефтяные поля Дейр-эз-Зор и у курдов. Их исконные территории находятся значительно севернее месторождений, из которых сейчас качает нефть израильская GDC, так что задержаться на нефтяных полях Заевфратья курдам никто не позволит. Не помогут и ссылки на Иран и Асада, как это сделал Мордехай Хана.





Сегодня среди сирийцев идёт активный диалог о конституционном переустройстве страны. В новой модели национального согласия Башару аль-Асаду не будет места. По крайней мере, к этому склоняются большинство экспертов. Зато потребуются миллиарды долларов для восстановления разрушенной войной страны. Взять их можно в том числе с нефтяных полей, где сегодня хозяйничает израильская компания Global Development Corporation.



Ситуация в чём-то напоминает события на сирийских Голанских высотах, оккупированных Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Совет Безопасности ООН тогда признал эту территорию сирийской. Однако вернуть Голаны в свою юрисдикцию Дамаску так и не удалось. Похоже, подобная перспектива ждёт и сирийское Заевфратье. Сейчас в нём проявились подлинные цели участия западной коалиции в гражданском сирийском конфликте. Как выяснилось, США и их союзники решили обогатиться за счёт ресурсов измученной войной страны. Остановит ли их мировое сообщество, пока не ясно.



В четверг в Совете Безопасности ООН Россия призвала Соединённые Штаты вернуть Сирии нефтяные месторождения, но не была услышана. Иной меры воздействия (кроме призывов соблюдать международное право) на США, скатившихся до «международного государственного бандитизма» (по оценке официального представителя минобороны РФ генерала Конашенкова), у мира пока нет… На днях турецкая газета Yeni Safak приоткрыла завесу тайны, витающей над нефтяными месторождениями Сирии. Как оказалось, все права на сотни нефтяных скважин в Румелайне, Эс-Сувейде, Кебейбе, Меркеде, Тишрине, Аль-Джебсе, Шедади, Аль-Омаре, Аль-Танаке, Конико, Аль-Джефре и Дейро переданы израильской компании Global Development Corporation (GDC).Впервые информация об этой сделке промелькнула в американской газете Los Angeles Times ещё в начале лета. Сообщалось, что некий курдский чиновник ведет переговоры с израильской компанией о передаче ей прав на эксплуатацию контролируемых Отрядами народной обороны Курдистана (YPG) нефтяных месторождений и последующей продажи добытой нефти.Позднее в интервью газете İsrael Hayom израильский бизнесмен Мордехай Хана подтвердил наличие соглашения между курдами и его компанией. Хана сделал это с большим пафосом. «В настоящее время «Демократические силы Сирии» контролируют 11 нефтеносных районов. В этом регионе находится большая часть сирийской нефти. Я не хочу, – говорил бизнесмен соотечественникам, – чтобы эта нефть досталась Ирану или режиму Асада. Когда администрация Трампа даст добро, мы начнем экспортировать эту нефть по справедливым ценам и использовать ее для построения и защиты демократической Сирии».Иными словами, в июле, когда Хана «засветил» сделку, президент США Дональд Трамп её ещё не одобрил. К этому времени, кстати, Соединённые Штаты контролировали 27,6% сирийской территории. Самым большим регионом американских владений здесь были курдский кантон Роджава, район города Манбидж на западном берегу Евфрата и нефтяные поля в пустыне к востоку от этой реки.Трамп долгое время говорил об окончательном выводе американских войск из Сирии (нескольких тысяч спецназовцев, разведчиков и артиллеристов), потом попритих. Стал частить противоречивыми заявлениями. В конце концов, озвучил окончательное решение: оставить в Сирии часть американских военных, чтобы сохранить контроль над нефтяными месторождениями.Об этом Трамп заявил журналистам 2 ноября на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссисипи. «Мы оставили солдат, так как сохраняем нефть, – подтвердил Трамп недавнее сообщение главы Пентагона. – Патрулировать границу в Сирии могут другие… Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину».Впервые об изменении американской позиции по выводу войск из Сирии объявил в конце октября на специально созванной пресс-конференции министр обороны США Марк Эспер. «Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил в Дейр-эз-Зоре, – сказал Эспер представителям СМИ. – Это механизированные части и другие войска (турецкое агентство Anadolu сообщило о переброске в провинцию 300 военнослужащих, бронетехники, тяжелого вооружения), и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать – ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство») и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту».Эспер предупредил: Соединённые Штаты при помощи преобладающей военной силы ответят любой группе, которая будет «угрожать безопасности наших сил там».Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман дополнил слова шефа тем, что разработкой нефтяных месторождений в северо-восточной Сирии займутся американские компании, а доходы от продажи нефти получат курдские «Сирийские демократические силы». О том, что в открывающемся проекте есть другие интересанты вроде израильской GDC, Хоффман скромно умолчал.Меж тем Yeni Safak приводит любопытные подробности. Оказывается, израильская компания GDC, не дожидаясь одобрения Трампом её сделки с курдами, начала работать на нефтяных полях Сирии — ещё в июне. Текущая добыча сырой нефти сейчас здесь составляет порядка 125 тысяч баррелей в сутки. В перспективе её хотят довести до 400 тысяч баррелей. Цена за метрическую тонну (она равна семи баррелям) колеблется в диапазоне 160-240 долларов США, или 22-35 долларов за баррель.Очень знакомые цифры. Помнится, в начале сирийского кризиса, когда на нефтяные поля сели террористы из ИГ, нефть автоцистернами пошла в Турцию именно по такой цене. Тогда, как свидетельствовали СМИ, ею торговало семейство Эрдогана. Теперь Турция отсечена от нефтяных месторождений узким приграничным коридором, где она оттесняет курдов от своей территории. А нефтяным караванам ничего не остаётся, как повернуть на юг, через Ирак в Иорданию и Израиль. Этот маршрут полностью подконтролен американским военным.Российский МИД резко осудил решение американцев оставить своих военных на нефтяных полях Сирии. Министр Лавров назвал действия Вашингтона противоречащими международному праву и напомнил: «США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР». Нет юридических прав на нефтяные поля Дейр-эз-Зор и у курдов. Их исконные территории находятся значительно севернее месторождений, из которых сейчас качает нефть израильская GDC, так что задержаться на нефтяных полях Заевфратья курдам никто не позволит. Не помогут и ссылки на Иран и Асада, как это сделал Мордехай Хана.Сегодня среди сирийцев идёт активный диалог о конституционном переустройстве страны. В новой модели национального согласия Башару аль-Асаду не будет места. По крайней мере, к этому склоняются большинство экспертов. Зато потребуются миллиарды долларов для восстановления разрушенной войной страны. Взять их можно в том числе с нефтяных полей, где сегодня хозяйничает израильская компания Global Development Corporation.Ситуация в чём-то напоминает события на сирийских Голанских высотах, оккупированных Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Совет Безопасности ООН тогда признал эту территорию сирийской. Однако вернуть Голаны в свою юрисдикцию Дамаску так и не удалось. Похоже, подобная перспектива ждёт и сирийское Заевфратье. Сейчас в нём проявились подлинные цели участия западной коалиции в гражданском сирийском конфликте. Как выяснилось, США и их союзники решили обогатиться за счёт ресурсов измученной войной страны. Остановит ли их мировое сообщество, пока не ясно.В четверг в Совете Безопасности ООН Россия призвала Соединённые Штаты вернуть Сирии нефтяные месторождения, но не была услышана. Иной меры воздействия (кроме призывов соблюдать международное право) на США, скатившихся до «международного государственного бандитизма» (по оценке официального представителя минобороны РФ генерала Конашенкова), у мира пока нет… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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