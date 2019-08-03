Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Питерские сторонники московских протестов не дали слова на митинге своему оппоне...
Урановые богатства и их роль в будущем РФ. А. Бурутин, А. Проханов
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Рейтинг президента падает. Почему народ не верит Путину?
Главная / Политика

Израильским пилотам жить пока хочется! Или в чем "секрет" обхода русских С-300 в Сирии

03 августа 2019, 21:09  •  82 • Политика
Как западные эксперты врут, говоря, что Израиль может обойти ЗРК С-300 и отключить российские беспилотники. Все просто, отключить они могли бы, но не стали. А С-300 обходят просто потому, что не летают рядом, потому что жить-то еще хочется.
Западные СМИ со ссылкой на военного специалиста по Ближнему Востоку из Австралии Ричарда Фрэнка объявили, что израильские военные запросто отключают российские бесплотники, работающие в Сирии, а также научились "обходить" зенитно-ракетные комплексы С-300, прикрывающие сирийскую территорию от израильской авиации. Поводом для заявлений о беспилотниках стало сообщение, что силы ЦАХАЛ сбили российский БПЛА "Форпост" и обнаружили, что он похож на израильский Searcher II. Это заявление насмешило военного аналитика, ведущего дзен-канал "Военный анализ":
"На основе этого он (Фрэнк — прим. ред.) сделал вывод, что все российские беспилотники являются копиями. А дальше ещё смешнее, по его мнению, в составе Вооруженных сил России находится аж несколько десятков военных дронов! Это как в той знаменитой рекламе: "А мужики-то и не знают".
Что касается секрета обхода С-300 и хитрой уловки Израиля, тут совсем все просто. Как только русские С-300 появились в Сирии, израильские пилоты смекнули, что к чему, и перестали попадать в зону - ну, не летают они туда, где их могут застать. Ведь всем жить пока хочется!
"Про сказки с обходом С-300 я уже не раз писал на канале. Весь секрет "обхода" российских комплексов в том, что они после их появления в Сирии больше не залетают в её воздушное пространство. Поэтому наносят удары с районов Средиземного моря, где ЗРК до них не достает, или с территории приграничного Ливана. Естественно, Сирия не будет наносить в такой ситуации по израильским истребителям удар, так как в этом случае их сделают агрессорами. Вот и весь "секрет", - резюмировал аналитик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
03 августа 2019, 21:09
НАТО с русскими? "Тут же очень много рисков". Шойгу объяснил, почему альянс не хочет играть с Россией в АрМИ
03 августа 2019, 01:39
Лукашенко намерен использовать Зеленского для переговоров с Путиным - СМИ
03 августа 2019, 04:54
Путин подписал закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья
03 августа 2019, 21:09
США помешали защитить мир от ядерного оружия. Рассекречен пункт советско-японской декларации
03 августа 2019, 01:39
"Беспринципная мэрия отвлекает фестивалями!": Либеральным СМИ шуткой объяснили странность их претензий
03 августа 2019, 21:09
Зеленский заявил о встрече с Трампом в сентябре, но США не подтвердили
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2019, 04:54
"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыли неп...
03 августа 2019, 01:24
«Запугивание и подавление»: на Украине допрашивают получивших российские паспорта жит...
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по п...
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорь...
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Ру...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
31 июля 2019, 03:39
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
30 июля 2019, 06:39
Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для России шедевр
30 июля 2019, 16:24
"Готов работать хоть с сатаной": Полицейский из Подмосковья сдал русских силовиков ЦРУ
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину
27 июля 2019, 23:24
В Госдуме признали: с этими торгашами во власти мы ничего не достигнем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.