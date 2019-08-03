Израильским пилотам жить пока хочется! Или в чем "секрет" обхода русских С-300 в Сирии

Западные СМИ со ссылкой на военного специалиста по Ближнему Востоку из Австралии Ричарда Фрэнка объявили, что израильские военные запросто отключают российские бесплотники, работающие в Сирии, а также научились "обходить" зенитно-ракетные комплексы С-300, прикрывающие сирийскую территорию от израильской авиации. Поводом для заявлений о беспилотниках стало сообщение, что силы ЦАХАЛ сбили российский БПЛА "Форпост" и обнаружили, что он похож на израильский Searcher II. Это заявление насмешило военного аналитика, ведущего дзен-канал "Военный анализ":

"На основе этого он (Фрэнк — прим. ред.) сделал вывод, что все российские беспилотники являются копиями. А дальше ещё смешнее, по его мнению, в составе Вооруженных сил России находится аж несколько десятков военных дронов! Это как в той знаменитой рекламе: "А мужики-то и не знают".

Что касается секрета обхода С-300 и хитрой уловки Израиля, тут совсем все просто. Как только русские С-300 появились в Сирии, израильские пилоты смекнули, что к чему, и перестали попадать в зону - ну, не летают они туда, где их могут застать. Ведь всем жить пока хочется!

"Про сказки с обходом С-300 я уже не раз писал на канале. Весь секрет "обхода" российских комплексов в том, что они после их появления в Сирии больше не залетают в её воздушное пространство. Поэтому наносят удары с районов Средиземного моря, где ЗРК до них не достает, или с территории приграничного Ливана. Естественно, Сирия не будет наносить в такой ситуации по израильским истребителям удар, так как в этом случае их сделают агрессорами. Вот и весь "секрет", - резюмировал аналитик.