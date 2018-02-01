Израильские ВВС сымитировали атаку на ливанские города

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Истребители израильских ВВС замечены на юге Ливана вблизи города Сайда, находящегося в 40 километрах от Бейрута.

Израильские ВВС совершили разведывательный полет вблизи ливанского города Сайда. По данным СМИ, реактивные самолеты на пониженной высоте имитировали атаки с воздуха над городами Набатия, Марджаюн и Бинт-Джбейль.

Отмечается, что летчики преодолели звуковой барьер, вызвав воздушные хлопки.

Израиль впервые с октября 2017 года нарушил воздушное пространство Ливана. Этот тестовый облет был совершен в связи с учениями на севере Израиля.

Несмотря на то что командование Временных сил ООН в Ливане считает подобное поведение нарушением резолюции 1701 Совбеза ООН, Израиль регулярно совершает облеты на юге Ливана. Часто израильская авиация фиксируется в зонах контроля шиитской вооруженной милиции "Хезболлах".