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Израильские ВВС сымитировали атаку на ливанские города
01 февраля 2018, 04:24 • 102 • В мире
Истребители израильских ВВС замечены на юге Ливана вблизи города Сайда, находящегося в 40 километрах от Бейрута.
Израильские ВВС совершили разведывательный полет вблизи ливанского города Сайда. По данным СМИ, реактивные самолеты на пониженной высоте имитировали атаки с воздуха над городами Набатия, Марджаюн и Бинт-Джбейль.
Отмечается, что летчики преодолели звуковой барьер, вызвав воздушные хлопки.
Израиль впервые с октября 2017 года нарушил воздушное пространство Ливана. Этот тестовый облет был совершен в связи с учениями на севере Израиля.
Несмотря на то что командование Временных сил ООН в Ливане считает подобное поведение нарушением резолюции 1701 Совбеза ООН, Израиль регулярно совершает облеты на юге Ливана. Часто израильская авиация фиксируется в зонах контроля шиитской вооруженной милиции "Хезболлах".
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