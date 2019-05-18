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Израильские ВВС попытались по-новому атаковать Дамаск, но неудачно

18 мая 2019, 00:24  •  79 • В мире
Сирийские силы ПВО в пятницу отразили обстрел Дамаска. Сообщается, что ранее преимущественно удары наносились авиацией со стороны Ливана, но на этот раз атака последовала со стороны Голанских высот, расположенных в 40 км от Дамаска.
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска, устроенный израильской авиацией. По информации телеканала Al Hadath, удары наносились по иранским объектам в пригороде сирийской столицы.
Атаке подверглись иранские военные объекты и склады к юго-западу от города.
При этом, как сообщает агентство SANA, воздушные цели поражены системами ПВО в небе над провинцией Эль-Кунейтра.
Запущенные в направлении Дамаска объекты были поражены и упали рядом с городом, пишет РИА ФАН.
По данным ТАСС, на этот раз атака последовала со стороны Голанских высот, расположенных в 40 км от Дамаска, хотя преимущественно ракетные удары израильские ВВС ранее наносили из воздушного пространства Ливана.
Скриншот Twitter/Yosef Yisrael

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