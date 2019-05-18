|
Израильские ВВС попытались по-новому атаковать Дамаск, но неудачно
18 мая 2019, 00:24 • 79 • В мире
Сирийские силы ПВО в пятницу отразили обстрел Дамаска. Сообщается, что ранее преимущественно удары наносились авиацией со стороны Ливана, но на этот раз атака последовала со стороны Голанских высот, расположенных в 40 км от Дамаска.
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска, устроенный израильской авиацией. По информации телеканала Al Hadath, удары наносились по иранским объектам в пригороде сирийской столицы.
Атаке подверглись иранские военные объекты и склады к юго-западу от города.
При этом, как сообщает агентство SANA, воздушные цели поражены системами ПВО в небе над провинцией Эль-Кунейтра.
Запущенные в направлении Дамаска объекты были поражены и упали рядом с городом, пишет РИА ФАН.
По данным ТАСС, на этот раз атака последовала со стороны Голанских высот, расположенных в 40 км от Дамаска, хотя преимущественно ракетные удары израильские ВВС ранее наносили из воздушного пространства Ливана.
Скриншот Twitter/Yosef Yisrael
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 мая 2019, 00:54
|
16 мая 2019, 06:09
|
17 мая 2019, 08:09
|
15 мая 2019, 04:09
|
15 мая 2019, 00:54
|
17 мая 2019, 11:24
|
12 мая 2019, 23:54