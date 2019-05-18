Израильские ВВС попытались по-новому атаковать Дамаск, но неудачно

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска, устроенный израильской авиацией. По информации телеканала Al Hadath, удары наносились по иранским объектам в пригороде сирийской столицы.

Атаке подверглись иранские военные объекты и склады к юго-западу от города.

При этом, как сообщает агентство SANA, воздушные цели поражены системами ПВО в небе над провинцией Эль-Кунейтра.

Запущенные в направлении Дамаска объекты были поражены и упали рядом с городом, пишет РИА ФАН.

По данным ТАСС, на этот раз атака последовала со стороны Голанских высот, расположенных в 40 км от Дамаска, хотя преимущественно ракетные удары израильские ВВС ранее наносили из воздушного пространства Ливана.

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