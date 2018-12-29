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Израильские военные заявляют о пуске ракет из сектора Газа
29 декабря 2018, 07:54 • 59 • В мире
Армейская пресс-служба Израиля заявила об одном пуске ракеты из анклава.
Палестинские радикалы выпустили ракету из сектора Газа, сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля.
Накануне произошли столкновения палестинцев с израильскими военными в секторе Газа, по имеющимся ланным, погиб один и были ранены пятеро палестинцев.
Последний пуск ракеты палестинских боевиков был осуществен 13 ноября, когда посредничество Египта остановило обмен ударами, рекордный по интенсивности за последние четыре года. За сутки было выпущено более 460 реактивных снарядов и мин. Израиль, в свою очередь, выпустил 160 своих ракет.
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