Израильские военные решили сыграть в «капитанов очевидность»

Сирийцы не умеют с управляться с С-300, считают в Израиле. По военно-учётному столу «Очевидность» авторам этой гипотезы положено звание капитана. Однако есть нюансы...

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Покровский Александр

На днях Царьград рассказал о публикации в израильском издании Nziv. В ней утверждалось - причём со ссылкой отчего-то на русских военных, - будто «сирийские офицеры очень плохо учатся использованию С-300». И вообще сирийцы очень плохо осваивают поставленную из России военную технику. А именно – «на позорно низком уровне».

При этом с жалобами на сие прискорбное положение вещей обращались российские военные. И не к кому-нибудь, а к президенту Сирии Башару Асаду.

С-300 и евреи

В доказательство своих утверждений еврейское издание приводит два впечатляющих своей достоверностью факта. Первый: что об этом израильским журналистам поведали некие источники. Второй: что подготовку сирийцев для управления поставленными комплексами С-300 планировалось завершить до конца 2018 года, а воз и ныне там. Страшно огромный срок прошёл с конца 2018 года – целых 20 дней!

С-300 в Сирии. Фото: www.globallookpress.com

Ещё одно из утверждений в израильском издании касается того, будто «более половины присланных для прохождения курса сирийских офицеров этот курс пройти не смогли». Но в Минобороны России о том умалчивают.

Есть такое понятие – информема. Грубо говоря, это некая информационная «молекула», из которых и слагается вещество текста. Сущностная его сторона. В профессиональном анализе текста с помощью информем есть довольно много математики, но поскольку не каждый гуманитарий владеет интегрированием с помощью аппарата алгебр Ли, то эти базовые единицы информационного воздействия в первом приближении достаточно вычленять при помощи так называемой «информационной грамматики».

В данном случае информационное подлежащее – русские военные. Русские военные что сделали? (информационное сказуемое) – пожаловались президенту Асаду на его военных. Которых что? (информационное дополнение) – сами же обязаны были, но не смогли обучить.