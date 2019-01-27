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Израильские военные решили сыграть в «капитанов очевидность»

27 января 2019, 17:54  •  189 • В мире
Сирийцы не умеют с управляться с С-300, считают в Израиле. По военно-учётному столу «Очевидность» авторам этой гипотезы положено звание капитана. Однако есть нюансы...
Автор:
Покровский Александр
На днях Царьград рассказал о публикации в израильском издании Nziv. В ней утверждалось - причём со ссылкой отчего-то на русских военных, - будто «сирийские офицеры очень плохо учатся использованию С-300». И вообще сирийцы очень плохо осваивают поставленную из России военную технику. А именно – «на позорно низком уровне».
При этом с жалобами на сие прискорбное положение вещей обращались российские военные. И не к кому-нибудь, а к президенту Сирии Башару Асаду.
С-300 и евреи
В доказательство своих утверждений еврейское издание приводит два впечатляющих своей достоверностью факта. Первый: что об этом израильским журналистам поведали некие источники. Второй: что подготовку сирийцев для управления поставленными комплексами С-300 планировалось завершить до конца 2018 года, а воз и ныне там. Страшно огромный срок прошёл с конца 2018 года – целых 20 дней!
С-300 в Сирии. Фото: www.globallookpress.com
Ещё одно из утверждений в израильском издании касается того, будто «более половины присланных для прохождения курса сирийских офицеров этот курс пройти не смогли». Но в Минобороны России о том умалчивают.
Есть такое понятие – информема. Грубо говоря, это некая информационная «молекула», из которых и слагается вещество текста. Сущностная его сторона. В профессиональном анализе текста с помощью информем есть довольно много математики, но поскольку не каждый гуманитарий владеет интегрированием с помощью аппарата алгебр Ли, то эти базовые единицы информационного воздействия в первом приближении достаточно вычленять при помощи так называемой «информационной грамматики».
В данном случае информационное подлежащее – русские военные. Русские военные что сделали? (информационное сказуемое) – пожаловались президенту Асаду на его военных. Которых что? (информационное дополнение) – сами же обязаны были, но не смогли обучить.

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