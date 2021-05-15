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Израильские военные разгромили офис главы СБ ХАМАС
15 мая 2021, 03:25 • 52 • Политика
Израильские военные разгромили офис главы службы безопасности ХАМАС. Здание располагалось в секторе Газа.
Глава службы безопасности ХАМАС Тауфик Абу Наим лишился своего офиса.
"Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС", - гласит сообщение в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
Ранее стало известно об уничтожении другого стратегически важного для ХАМАС объекта - филиала банка. Он располагался в многоэтажном здании на севере сектора Газа и использовался для управления регулярными транзакциями ХАМАС и его военного крыла.
С момента начала эскалации палестино-израильского конфликта из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено больше 2000 ракет. Свыше 400 из них взорвались на территории, относящейся к палестинскому анклаву. Армия Израиля сообщила о гибели 7 мирных жителей и военнослужащего.
Израиль в ответ также наносит удары по сектору Газа. Палестинский Минздрав информировал о ранении примерно 900 человек, гибели 131.
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