Израильские военные разгромили офис главы СБ ХАМАС

Израильские военные разгромили офис главы службы безопасности ХАМАС. Здание располагалось в секторе Газа.

Глава службы безопасности ХАМАС Тауфик Абу Наим лишился своего офиса.

"Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС", - гласит сообщение в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.

Ранее стало известно об уничтожении другого стратегически важного для ХАМАС объекта - филиала банка. Он располагался в многоэтажном здании на севере сектора Газа и использовался для управления регулярными транзакциями ХАМАС и его военного крыла.

С момента начала эскалации палестино-израильского конфликта из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено больше 2000 ракет. Свыше 400 из них взорвались на территории, относящейся к палестинскому анклаву. Армия Израиля сообщила о гибели 7 мирных жителей и военнослужащего.

Израиль в ответ также наносит удары по сектору Газа. Палестинский Минздрав информировал о ранении примерно 900 человек, гибели 131.