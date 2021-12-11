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Израильские военные получили приказ готовиться к войне против Ирана - Walla

11 декабря 2021, 20:55  •  152 • Политика
Издание Walla со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает то том, то издана директива о подготовке к войне против Ирана.
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