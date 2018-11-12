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Израильские спецназовцы убили командира ХАМАС в секторе Газа - СМИ
12 ноября 2018, 11:09 • 94 • Политика
Израильские спецназовцы не смогли захватить и убили одного из влиятельных командиров боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Их отход прикрывала авиация, в ответ был нанесен ракетный удар, сообщают палестинские СМИ.
Израильские спецназовцы предприняли рейд в сектор Газа, где, по всей видимости, пытались захватить одного из видных командиров боевого крыла ХАМАС - "Бригада Иззэддина аль-Кассама".
В официальном твиттере Армии обороны Израиля говорится, что во время вылазки в сектор Газа один офицер был убит, еще один получил тяжелые ранения.
Палестинский портал Palinfo пишет, что в столкновении с израильтянами были убиты семеро палестинцев, столько же были ранены. Среди погибших — командир Нурэддин Салям Барак. Официальный сайт движения ХАМАС сообщает о шести "мучениках".
Представители "Бригады" подтвердили факт гибели своего командира. По их данным, израильские спецназовцы на гражданской машине проникли в район восточнее Хан-Юниса, углубившись на три километра от границы. Предположительно, они пытались захватить Барака живым.
Бойцы ХАМАС начали преследование нападавших, когда израильские ВВС начали обстрел. В ответ палестинцы выпустили по территории Израиля не менее десяти ракет. Две из них были перехвачены системой "Железный купол".
Из-за произошедшего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Париж, где участвовал в праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны.
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