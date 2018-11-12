Израильские спецназовцы убили командира ХАМАС в секторе Газа - СМИ

Израильские спецназовцы не смогли захватить и убили одного из влиятельных командиров боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Их отход прикрывала авиация, в ответ был нанесен ракетный удар, сообщают палестинские СМИ.

Израильские спецназовцы предприняли рейд в сектор Газа, где, по всей видимости, пытались захватить одного из видных командиров боевого крыла ХАМАС - "Бригада Иззэддина аль-Кассама".

В официальном твиттере Армии обороны Израиля говорится, что во время вылазки в сектор Газа один офицер был убит, еще один получил тяжелые ранения.

During IDF special forces’ operational activity in #Gaza, an exchange of fire broke out, during which an IDF officer was killed and an additional IDF officer was moderately injured. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 11 ноября 2018 г.

Палестинский портал Palinfo пишет, что в столкновении с израильтянами были убиты семеро палестинцев, столько же были ранены. Среди погибших — командир Нурэддин Салям Барак. Официальный сайт движения ХАМАС сообщает о шести "мучениках".

Представители "Бригады" подтвердили факт гибели своего командира. По их данным, израильские спецназовцы на гражданской машине проникли в район восточнее Хан-Юниса, углубившись на три километра от границы. Предположительно, они пытались захватить Барака живым.

Бойцы ХАМАС начали преследование нападавших, когда израильские ВВС начали обстрел. В ответ палестинцы выпустили по территории Израиля не менее десяти ракет. Две из них были перехвачены системой "Железный купол".

Из-за произошедшего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Париж, где участвовал в праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны.