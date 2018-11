Израильские спецназовцы убили командира ХАМАС в секторе Газа - СМИ

Израильские спецназовцы предприняли рейд в сектор Газа, где, по всей видимости, пытались захватить одного из видных командиров боевого крыла ХАМАС - "Бригада Иззэддина аль-Кассама".

В официальном твиттере Армии обороны Израиля говорится, что во время вылазки в сектор Газа один офицер был убит, еще один получил тяжелые ранения.

During IDF special forces’ operational activity in #Gaza, an exchange of fire broke out, during which an IDF officer was killed and an additional IDF officer was moderately injured.