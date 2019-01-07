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Израильские СМИ поспешили сообщить о блокировке Штатами поставок Sukhoi Superjet 100 в Иран

07 января 2019, 13:09  •  111 • Политика
Минфин США не выдал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран. Об этом сообщает израильский портал iHLS. Однако официального подтверждения данной информации нет. Таким образом, израильский портал поспешил сообщить о блокировке поставок.
По данным издания, такое разрешение нужно, если лайнеры, которые определены на поставку, содержат более 10% произведенных в Соединенных Штатах деталей.
""Гражданские самолеты Сухого" пытались договориться о поставках самолетов в Иран с 2014 года, - говорится в сообщении портала. - Основным препятствием было наличие в них комплектующих производства США".
Ранее, напомним, говорилось о том, что несмотря на майское заявление американского президента Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном, "Гражданские самолеты Сухого" все равно подтверждали свое намерение поставить самолеты.
Примечательно то, что несмотря на сообщение израильского портала, официального отказа все-таки не было.
""Гражданские самолеты Сухого" пока не получили от Минфина США ответа по поставкам самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Иран, - цитирует РИА Новости ответ пресс-службы компании. - Мы пока не получали никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного".

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