Израильские СМИ поспешили сообщить о блокировке Штатами поставок Sukhoi Superjet 100 в Иран

Минфин США не выдал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран. Об этом сообщает израильский портал iHLS. Однако официального подтверждения данной информации нет. Таким образом, израильский портал поспешил сообщить о блокировке поставок.

П о данным издания, такое разрешение нужно, если лайнеры, которые определены на поставку, содержат более 10% произведенных в Соединенных Штатах деталей.

""Гражданские самолеты Сухого" пытались договориться о поставках самолетов в Иран с 2014 года, - говорится в сообщении портала. - О сновным препятствием было наличие в них комплектующих производства США".

Ранее, напомним, говорилось о том, что н есмотря на майское заявление американского президента Дональд а Трамп а о выходе из ядерной сделки с Ираном, " Гражданские самолеты Сухого" все равно подтверждали свое намерение поставить самолеты.

П римечательно то, что несмотря на сообщение израильского портала, официального отказа все-таки не было.