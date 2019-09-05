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Израильские "шпионы" сняли русские C-400 из космоса: "Уже в рабочем состоянии"
05 сентября 2019, 12:24 • 106 • Политика
Своего рода израильским "шпионом" стала компания ISI. Представители сняли из космоса русские установки С-400 на турецкой базе, отметив, что они "уже в рабочем состоянии".
К весне 2020 года в Турции будет развернута зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф", о чем сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. В беседе с телеканалом "Россия-24" (ВГТРК) Шугаев добавил, что пока российская сторона обеспечивает отгрузку второй партии системы, и этот процесс будет завершен или к концу текущего года, или к началу следующего.
Напомним, Турция закупила русские С-400, несмотря на сопротивление США. Россия уже завершила первый этап поставок, а второй начался 27 августа.
Интерес мирового сообщества к закупке С-400 переоценить невозможно. Так, например, израильская компания ISI на официальной странице в Twitter опубликовала снимки С-400 на турецкой авиабазе Мюртед, заверив, что подсмотреть удалось из космоса. В описании компании подчеркивается, системы "уже в рабочем состоянии", однако ни одна из них не заряжена. В ISI говорят, вероятнее всего, С-400 проходят тесты, а о полноценном размещении речь пока не идет.
Фото: Twitter/@ImageSattinti.
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