Израильские "шпионы" сняли русские C-400 из космоса: "Уже в рабочем состоянии"

К весне 2020 года в Турции будет развернута зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф", о чем сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. В беседе с телеканалом "Россия-24" (ВГТРК) Шугаев добавил, что пока российская сторона обеспечивает отгрузку второй партии системы, и этот процесс будет завершен или к концу текущего года, или к началу следующего.

Напомним, Турция закупила русские С-400, несмотря на сопротивление США. Россия уже завершила первый этап поставок, а второй начался 27 августа.

Интерес мирового сообщества к закупке С-400 переоценить невозможно. Так, например, израильская компания ISI на официальной странице в Twitter опубликовала снимки С-400 на турецкой авиабазе Мюртед, заверив, что подсмотреть удалось из космоса. В описании компании подчеркивается, системы "уже в рабочем состоянии", однако ни одна из них не заряжена. В ISI говорят, вероятнее всего, С-400 проходят тесты, а о полноценном размещении речь пока не идет.

Фото: Twitter/@ImageSattinti.