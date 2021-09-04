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Израильские истребители сбросили на Сирию 24 ракеты. Нападение отразили "Панцирем" и "Буком"
04 сентября 2021, 02:30 • 60 • Политика
Четыре израильских истребителя F-15 сбросили на Сирию 24 ракеты. Нападение сирийские ПВО отразили при помощи русских ЗРК "Панцирь" и "Бук".
Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил журналистам, что атака произошла 3 сентября примерно в 01:30. Истребители F-15 военно-воздушных сил Израиля показались в воздушном пространстве Ливана. Оттуда они выпустили 24 управляемых ракеты.
Ракеты были нацелены на территорию Сирийской Арабской Республики. Атаку отразили дежурные силы сирийской противовоздушной обороны при помощи стоящих у них на вооружении комплексов "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э". Удалось уничтожить 21 ракету.
По словам контр-адмирала, за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло 35 обстрелов, которые совершались с позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. Три сирийских солдата были ранены возле населённого пункта Кинсибба.
Совместными силами военных России и Сирии была обеспечена доставка более чем 150 тонн гуманитарной помощи ООН в Идлибскую зону деэскалации. Колонна прошла через контрольно-пропускной пункт "Мизназ".
* "Джебхат ан-Нусра" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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