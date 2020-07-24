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Израильские истребители опасно сблизились с иранским лайнером: На борту началась истерика
24 июля 2020, 16:05 • 62 • В мире
В Сети появилось видео из салона пассажирского самолёта иранской авиакомпании Mahan Air, который направлялся в Ливан. В момент приближения израильских истребителей у людей началась настоящая истерика.
Иранские СМИ сообщают об опасном сближении израильских истребителей с иранским пассажирским самолётом в небе над Сирией. По предварительным данным, лайнер направлялся из Тегерана в ливанский Бейрут.
В небе над Сирией к пассажирскому лайнеру подлетели два израильских истребителя. На видео, предположительно сделанном в салоне в момент сближения бортов, запечатлено, как люди паникуют. Слышны крики, а сам самолёт трясёт.
По информации Fars, к настоящему времени лайнер приземлился в аэропорту Бейрута.
СМИ сообщают, что после воздушного инцидента пострадало несколько человек рейса Тегеран - Бейрут.
Журналист Евгений Попов категорично отреагировал на это в своём телеграм-канале.
"Жесть какая. Совсем берега потеряли", - написал он.
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