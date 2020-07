Израильские истребители опасно сблизились с иранским лайнером: На борту началась истерика

Иранские СМИ сообщают об опасном сближении израильских истребителей с иранским пассажирским самолётом в небе над Сирией. По предварительным данным, лайнер направлялся из Тегерана в ливанский Бейрут.

В небе над Сирией к пассажирскому лайнеру подлетели два израильских истребителя. На видео, предположительно сделанном в салоне в момент сближения бортов, запечатлено, как люди паникуют. Слышны крики, а сам самолёт трясёт.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7